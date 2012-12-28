В частном секторе Тракторного отключат холодную воду

Без холодной воды из-за плановых ремонтных работ 15 октября кроме района Тракторного останутся также часть 2-го, 4-го и 8-го микрорайонов, центральной части Липецка, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 47, 49, 53, 55, 59а, 61, 61б, 63а, 63б, 65а, 67а, 67а стр.1, 67а стр.2, 69а, 69а корп.2, 69а корп.3, 69а вл.1, 88, 90, 90а, 92, 92а, 92б, 94, 94а, 96, 98а по проспекту Победы, №№ 2а, 2б, 4а, 4б, 4/1 по улице Индустриальной, №№ 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9, 9/1, 11, 11а, 11б, 13, 15, 17, 19, 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 24/1, 26, 26/1, 30, 32, 34/1, 34/2, 36/1, 36/2 по улице Космонавтов, №№ 9/1, 11/1, 11/2, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 30, 30а, 30/2, 32/1, 32/2, 34/1, 34/2, 34/3, 35а, 35б, 38а, 38б, 38в, 38г, 38д, 40 по улице Терешковой, №№ 23, 24, 24/1, 25, 26, 27а, 28, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4 31, 31а, 32, 32/1, 32/2, 32/3, 33, 33/2, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 35, 35/2, 36, 37/2, 37/3, 37/4, 38, 39, 39/2, 40, 41, 42, 43 по улице Циолковского, в частном секторе улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, проезда Ильича, в переулках 1-м Лесном, 2-м Лесном, Линейном, 2-м Моторном, Моторном, Театральном, 2-м Театральном, Садовом, 2-м Садовом, Спортивном.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.15 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 18 по улице Огородной, № 1 по улице Зегеля, № 7 по улице Ленина, № 243 в садоводчестве «Металлург-2», обесточат улицу Баумана и садоводчество «Сокол-3».