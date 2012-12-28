Липецкая вечЁрка: пять смертей за три дня, временный гендиректор Хладокомбината, и где не включили отопление
В частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Без холодной воды из-за плановых ремонтных работ 15 октября кроме района Тракторного останутся также часть 2-го, 4-го и 8-го микрорайонов, центральной части Липецка, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
15 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 18 по улице Огородной, № 1 по улице Зегеля, № 7 по улице Ленина, № 243 в садоводчестве «Металлург-2», обесточат улицу Баумана и садоводчество «Сокол-3».
