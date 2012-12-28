Все новости
Общество
117
29 минут назад
1

В частном секторе Тракторного отключат холодную воду

Без холодной воды из-за плановых ремонтных работ 15 октября кроме района Тракторного останутся также часть 2-го, 4-го и 8-го микрорайонов, центральной части Липецка, предупредили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 47, 49, 53, 55, 59а, 61, 61б, 63а, 63б, 65а, 67а, 67а стр.1, 67а стр.2, 69а, 69а корп.2, 69а корп.3, 69а вл.1, 88, 90, 90а, 92, 92а, 92б, 94, 94а, 96, 98а по проспекту Победы, №№ 2а, 2б, 4а, 4б, 4/1 по улице Индустриальной, №№ 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9, 9/1, 11, 11а, 11б, 13, 15, 17, 19, 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 24/1, 26, 26/1, 30, 32, 34/1, 34/2, 36/1, 36/2 по улице Космонавтов, №№ 9/1, 11/1, 11/2, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 30, 30а, 30/2, 32/1, 32/2, 34/1, 34/2, 34/3, 35а, 35б, 38а, 38б, 38в, 38г, 38д, 40 по улице Терешковой, №№ 23, 24, 24/1, 25, 26, 27а, 28, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4 31, 31а, 32, 32/1, 32/2, 32/3, 33, 33/2, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 35, 35/2, 36, 37/2, 37/3, 37/4, 38, 39, 39/2, 40, 41, 42, 43 по улице Циолковского, в частном секторе улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, проезда Ильича, в переулках 1-м Лесном, 2-м Лесном, Линейном, 2-м Моторном, Моторном, Театральном, 2-м Театральном, Садовом, 2-м Садовом, Спортивном. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

15 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 18 по улице Огородной, № 1 по улице Зегеля, № 7 по улице Ленина, № 243 в садоводчестве «Металлург-2», обесточат улицу Баумана и садоводчество «Сокол-3». 

отключения
Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лтз
20 минут назад
Не верю всю неделю без оповещения отключают. Сейчас вот прям сейчас нету. Жителей тракторного видимо за людей не считают? Зачем сообщать из лужи по пьют
Ответить
