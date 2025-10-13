Все новости
Красный уровень для шести районов
Происшествия
В Липецке мурлыке прострелили глаз
Происшествия
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
12-летний липецкий школьник установил шесть силовых рекордов мира
Спорт
Медалистом турнира по бодибилдингу в Липецке стал… известный боец ММА
Спорт
Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
Общество
Дебетовая карта: особенности использования
Общество
Решением Совета директоров Александра Афанасьева освободили от занимаемой должности
Общество
В Липецкой области дожди и до +11
Погода в Липецке
Боец из Чаплыгина - лучший в турнире по ММА
Спорт
«Раскаиваюсь»: житель Липецка задержан за кражу имущества соседа
Происшествия
«Зашивают волейболисток. Теряем старый Липецк»
Общество
Сильный ветер продержится в области весь день
Погода в Липецке
До 20 ноября летним асфальтом в Липецке отремонтируют 18 дорог
Общество
Тело 19-летнего парня достали из реки Воронеж
Происшествия
Решением Совета директоров Александра Афанасьева освободили от занимаемой должности
Общество
Количество заболевших коронавирусом за неделю выросло на 39,5%
Здоровье
63-летний житель Грязей перевёл мошенникам 2 850 000 рублей
Происшествия
В Новой Деревне пожарные потушили жилой дом
Происшествия
Пять человек, в том числе двое детей, отравились угарным газом в Ельце
Происшествия
Происшествия
178
31 минуту назад

В Новой Деревне пожарные потушили жилой дом

А в Ельце горел «Рено».

Ночью 11 октября в селе Новая Деревня Липецкого округа возник пожар в ванной комнате частного дома. Пожарные потушили пламя на четырех квадратных метрах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

В этот же день в селе Грязное Липецкого округа до приезда пожарных жильцы потушили надворную постройку, огонь успел повредить отделку и вещи на одном квадратном метре.

photo_2025-10-13_10-32-43.jpg

Уже 12 октября в липецком СНТ «Сокол-2» сгорела надворная постройка, а в СНТ «Заря-2» два садовых домика. В селе Замятино Задонского района огонь уничтожил баню, а в селе Боринское Липецкого округа — надворную постройку, в селе Еропкино Данковского района — бесхозное строение. В Ельце на улице Привокзальной сгорел моторный отсек автомобиля  «Рено».

photo_2025-10-13_10-32-51.jpg

Всего за минувшие выходные в Липецкой области зарегистрированы 15 сообщений о пожарах, четыре из которых касались горящего мусора, два — подгоревшей пищи, и одно — короткого замыкания без последующего горения.
МЧС
пожар
