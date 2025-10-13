Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
В Новой Деревне пожарные потушили жилой дом
А в Ельце горел «Рено».
В этот же день в селе Грязное Липецкого округа до приезда пожарных жильцы потушили надворную постройку, огонь успел повредить отделку и вещи на одном квадратном метре.
Уже 12 октября в липецком СНТ «Сокол-2» сгорела надворная постройка, а в СНТ «Заря-2» два садовых домика. В селе Замятино Задонского района огонь уничтожил баню, а в селе Боринское Липецкого округа — надворную постройку, в селе Еропкино Данковского района — бесхозное строение. В Ельце на улице Привокзальной сгорел моторный отсек автомобиля «Рено».
Всего за минувшие выходные в Липецкой области зарегистрированы 15 сообщений о пожарах, четыре из которых касались горящего мусора, два — подгоревшей пищи, и одно — короткого замыкания без последующего горения.
