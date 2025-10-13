В Новой Деревне пожарные потушили жилой дом

А в Ельце горел «Рено».



Ночью 11 октября в селе Новая Деревня Липецкого округа возник пожар в ванной комнате частного дома. Пожарные потушили пламя на четырех квадратных метрах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В этот же день в селе Грязное Липецкого округа до приезда пожарных жильцы потушили надворную постройку, огонь успел повредить отделку и вещи на одном квадратном метре.Уже 12 октября в липецком СНТ «Сокол-2» сгорела надворная постройка, а в СНТ «Заря-2» два садовых домика. В селе Замятино Задонского района огонь уничтожил баню, а в селе Боринское Липецкого округа — надворную постройку, в селе Еропкино Данковского района — бесхозное строение. В Ельце на улице Привокзальной сгорел моторный отсек автомобиля «Рено».Всего за минувшие выходные в Липецкой области зарегистрированы 15 сообщений о пожарах, четыре из которых касались горящего мусора, два — подгоревшей пищи, и одно — короткого замыкания без последующего горения.