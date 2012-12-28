Сегодня в Липецке: обычай сжигать постели, размер идеальной пенсии и липчане задыхаются без подработки
14 минут назад
Количество заболевших коронавирусом за неделю выросло на 39,5%
Всего ОРВИ заболели 4214 человек.
Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость оказалась на уровне предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 32%.
Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 58% всех случаев ОРВИ.
Коронавирусом c 6 по 13 октября заболели 43 человека, что на 39,5% выше уровня предыдущей недели.
По состоянию на 13 октября в Липецкой области привито против гриппа более 299 тысяч человек (27% населения): за счет средств федерального бюджета привито более 101 тысячи детей и более 186 тысяч взрослых, за счет работодателей и личные средства граждан привито 9 853 человека.
