Количество заболевших коронавирусом за неделю выросло на 39,5%

На минувшей неделе в Липецкой области ОРВИ заболели 4214 человек, случаев гриппа не зарегистрировано.Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость оказалась на уровне предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 32%.Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 58% всех случаев ОРВИ.Коронавирусом c 6 по 13 октября заболели 43 человека, что на 39,5% выше уровня предыдущей недели.По состоянию на 13 октября в Липецкой области привито против гриппа более 299 тысяч человек (27% населения): за счет средств федерального бюджета привито более 101 тысячи детей и более 186 тысяч взрослых, за счет работодателей и личные средства граждан привито 9 853 человека.