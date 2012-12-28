Липецкая вечЁрка: БПЛА на улице Буденного, утонувший автомобиль и повреждение железной дороги
Объемы строительства в Липецкой области просели на 22,4%
76,8 миллиарда рублей составил объем строительных работ в Липецкой области по итогам января-августа – это всего 77,6% (в сопоставимых ценах) от уровня того же периода прошлого года, сообщает Липецкстат.
Всего населением за счет собственных и привлеченных средств построено 275,2 тысячи квадратных метров жилья — это 82,7% от общего объема жилья. По сравнению с январем-августом 2024 года ввод индивидуального жилья уменьшился на 58,1 тысячи квадратных метров, или на 17,4%. В расчете на 1000 населения в целом по области было построено 300,4 квадратного метра жилья.
