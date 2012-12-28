Объемы строительства в Липецкой области просели на 22,4%

76,8 миллиарда рублей составил объем строительных работ в Липецкой области по итогам января-августа – это всего 77,6% (в сопоставимых ценах) от уровня того же периода прошлого года, сообщает Липецкстат.

Всего за восемь месяцев в регионе построено 2585 квартир. Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья составила 332,9 тысячи квадратных метров или 81,9% от прошлогоднего уровня. Основная доля введенного жилья приходится на Липецкий муниципальный округ (26,4%), Липецк (24,7%) и Грязинский муниципальный район (13,4%).Всего населением за счет собственных и привлеченных средств построено 275,2 тысячи квадратных метров жилья — это 82,7% от общего объема жилья. По сравнению с январем-августом 2024 года ввод индивидуального жилья уменьшился на 58,1 тысячи квадратных метров, или на 17,4%. В расчете на 1000 населения в целом по области было построено 300,4 квадратного метра жилья.