Прокуратура начала проверку по факту провала теплотрассы и угодившей в яму с кипятком машины
Просьбу депутата областного Совета Анатолия Емельянова пойти на СВО снова рассмотрит Октябрьский суд
Липецкая вечЁрка: БПЛА на улице Буденного, утонувший автомобиль и повреждение железной дороги
Общество
714
сегодня, 20:25
1
Липецкая вечЁрка: БПЛА на улице Буденного, утонувший автомобиль и повреждение железной дороги
Сегодня, 8 октября, обезвреживали обломки беспилотника на улице Буденного, автомобиль утонул в промоине горячей воды, и на железной дороге обнаружили повреждение.
50 жителей улицы эвакуировали. Кто-то уехал к родственникам, кто-то отправился в пункт временного размещения. После полудня власти предупредили липчан о возможных хлопках при обезвреживании обломков дрона.
Вернуться домой жители улицы Буденного смогли только к вечеру, когда обломки обезопасили.
Но и остальным липчанам минувшей ночью было неспокойно. Сначала объявили желтый уровень для Липецкой области. А потом он покраснел для Липецка, Воловского, Долгоруковского, Задонского, Липецкого, Тербунского и Хлевенского районов. Отбой тревоги объявили под утро.
Министерств обороны России сообщило, что над регионом сбит беспилотник самолетного типа.
«Сбивают одни службы ночью, находят обломки другие лишь вечером. Какая тут слаженность?», — удивилась гостья.
«Спасибо нашим властям за оперативность, мы еще не в такой жути как куряне и белгородцы», — уверен житель.
«Какие глупые комментарии. Нам всем нужно быть внимательнее и звонить в подобных случаях по телефону 112. Я однажды попала в похожую ситуацию в пригороде, люди звонили, соответствующие службы быстро приехали. Добавлю, было страшновато», — посоветовала Горожанка.
Сегодня первый день подачи отопления в многоэтажные дома Липецка. Для кого-то долгожданная радость, а для Дениса Кирина — огромная проблема. Его «Форд» рухнул в промытую кипятком яму. ЧП случилось рано утром в 15 микрорайоне у дома № 36. Денис, услышав звуки сигнализации, выбежал на улицу и увидел тонущий автомобиль. Он же позвонил в службу «112». В окрестностях дома отключили горячую воду, чтобы починить прохудившуюся трубу.
Прокуратура уже начала проверку по факту провала теплотрассы и угодившей в яму с кипятком машины.
Машину вызволили из ловушки после обеда.
«После оценки ущерба он будет компенсирован страховой компанией в рамках договора страхования ответственности перед третьими лицами», — пообещали владельцу машины в Липецком филиале «РИР-Энерго»
«Ни конца не видно, ни края этой халатности! И ни кто её не в силах побороть! Какая-то безысходность», — сокрушается ТомСойер.
«Зато в Петровском парке качели скоро заработают! А что город проваливается в преисподнюю — это издержки сетей, исчерпавших свой срок», — заметил 65+.
«Такая же учесть будет на 60 лет СССР! На парковке у банка «Зенит» уже месяц из-под асфальта идет течь воды! Ждем когда грунт промоет. У нас все так», — пожаловалась Екатерина.
«А кто разрешил парковку над теплосетями?», — спросил Задолбали.
«Помнится, здесь писали, что ни у кого в городе нет схем расположения старых трубопроводов. Поэтому, думаю, что такие гадости будут повторяться», — считает Бабка Первая.
«Теперь Ладу придется покупать», — думает Баба Нюра.
«Пусть коммунальщики теперь водителю Мерседес покупают. Как компенсацию за материальный и моральный ущерб», — не согласен с ней Однако.
«Умница. Отслужила своё. Сама решила себя похоронить», — съязвил комментатор.
На участке Юго-Восточной железной дороги в Липецкой области обнаружили повреждение железнодорожного полотна.
«Для обеспечения бесперебойного движения поездов была оперативно организована работа по реверсивной схеме, что позволило свести к минимуму сбои в расписании», — рассказали в региональном правительстве.
Правоохранители уже выясняют причину случившегося. Поврежденный участок практически восстановили.
Завтра выходя из дома не забудьте взять зонт. В Липецке ожидается небольшой дождь. При этом на улице все еще будет тепло: от +15 до +17 градусов.
0
0
0
0
0
Комментарии (1)