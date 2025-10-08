Все новости
Из домов на улице Буденного эвакуированы 50 человек
Происшествия
На железной дороге в Липецкой области обнаружено повреждение пути
Происшествия
Беспилотник самолетного типа сбит ночью в Липецкой области
Происшествия
На улице 15-й микрорайон в промытую горячей водой яму рухнула машина
Происшествия
«20 лет машине, а она не подводила»
Происшествия
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
На улице Буденного завершили разминирование обломков БПЛА
Происшествия
«Детей просто сносят толпой»
Общество
Прокуратура начала проверку по факту провала теплотрассы и угодившей в яму с кипятком машины
Происшествия
В Липецке обезвреживают обломки дрона
Происшествия
Тепло подано в четверть липецких домов
Общество
Просьбу депутата областного Совета Анатолия Емельянова пойти на СВО снова рассмотрит Октябрьский суд
Происшествия
Мэрия выплатит покусанному бродячей собакой восьмилетнему мальчику 80 000 рублей
Происшествия
28-летняя женщина обчистила счёт знакомой
Происшествия
В Липецкой области выбирают туристический символ и слоган
Общество
Теплоэнергетики ликвидировали аварию в 15-м микрорайоне
Происшествия
Южный циклон принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: БПЛА на улице Буденного, утонувший автомобиль и повреждение железной дороги
Общество
Квас и лимонад незаконно рекламировали герои «Ну, погоди!»
Общество
Общество
714
сегодня, 20:25
1

Липецкая вечЁрка: БПЛА на улице Буденного, утонувший автомобиль и повреждение железной дороги

Сегодня, 8 октября, обезвреживали обломки беспилотника на улице Буденного, автомобиль утонул в промоине горячей воды, и на железной дороге обнаружили повреждение.

У жителей улицы Буденного сегодня выдалась беспокойная ночь. Еще накануне вечером губернатор Игорь Артамонов сообщил, что на улице обнаружены взрывоопасные обломки БПЛА и требуется срочно эвакуировать граждан. 

50 жителей улицы эвакуировали. Кто-то уехал к родственникам, кто-то отправился в пункт временного размещения. После полудня власти предупредили липчан о возможных хлопках при обезвреживании обломков дрона. 

Вернуться домой жители улицы Буденного смогли только к вечеру, когда обломки обезопасили.

Но и остальным липчанам минувшей ночью было неспокойно. Сначала объявили желтый уровень для Липецкой области. А потом он  покраснел для Липецка, Воловского, Долгоруковского, Задонского, Липецкого, Тербунского и Хлевенского районов. Отбой тревоги  объявили под утро.

Министерств обороны России сообщило, что над регионом сбит беспилотник самолетного типа.

«Сбивают одни службы ночью, находят обломки другие лишь вечером. Какая тут слаженность?», — удивилась гостья.

«Спасибо нашим властям за оперативность, мы еще не в такой жути как куряне и белгородцы», — уверен житель.

«Какие глупые комментарии. Нам всем нужно быть внимательнее и звонить в подобных случаях по телефону 112. Я однажды попала в похожую ситуацию в пригороде, люди звонили, соответствующие службы быстро приехали. Добавлю, было страшновато», — посоветовала Горожанка.

Сегодня первый день подачи отопления в многоэтажные дома Липецка. Для кого-то долгожданная радость, а для Дениса Кирина — огромная проблема. Его «Форд» рухнул в промытую кипятком яму. ЧП случилось рано утром в 15 микрорайоне у дома № 36. Денис, услышав звуки сигнализации, выбежал на улицу и увидел тонущий автомобиль. Он же позвонил в службу «112». В окрестностях дома отключили горячую воду, чтобы починить прохудившуюся трубу.

WhatsApp Image 2025-10-08 at 10.16.05.jpeg

Прокуратура уже начала проверку по факту провала теплотрассы и угодившей в яму с кипятком машины.

Машину вызволили из ловушки после обеда.


«После оценки ущерба он будет компенсирован страховой компанией в рамках договора страхования ответственности перед третьими лицами», — пообещали владельцу машины в Липецком филиале «РИР-Энерго»   
«Ни конца не видно, ни края этой халатности! И ни кто её не в силах побороть! Какая-то безысходность», — сокрушается ТомСойер.

«Зато в Петровском парке качели скоро заработают! А что город проваливается в преисподнюю — это издержки сетей, исчерпавших свой срок», — заметил 65+.

«Такая же учесть будет на 60 лет СССР! На парковке у банка «Зенит» уже месяц из-под асфальта идет течь воды! Ждем когда грунт промоет. У нас все так», — пожаловалась Екатерина.

«А кто разрешил парковку над теплосетями?», — спросил Задолбали.

«Помнится, здесь писали, что ни у кого в городе нет схем расположения старых трубопроводов. Поэтому, думаю, что такие гадости будут повторяться», — считает Бабка Первая.

«Теперь Ладу придется покупать», — думает Баба Нюра.

«Пусть коммунальщики теперь водителю Мерседес покупают. Как компенсацию за материальный и моральный ущерб», — не согласен с ней Однако.

«Умница. Отслужила своё. Сама решила себя похоронить», — съязвил комментатор.

На участке Юго-Восточной железной дороги в Липецкой области обнаружили повреждение железнодорожного полотна.

«Для обеспечения бесперебойного движения поездов была оперативно организована работа по реверсивной схеме, что позволило свести к минимуму сбои в расписании», — рассказали в региональном правительстве.

Правоохранители уже выясняют причину случившегося. Поврежденный участок практически восстановили.

Завтра выходя из дома не забудьте взять зонт. В Липецке ожидается небольшой дождь. При этом на улице все еще будет тепло: от +15 до +17 градусов.
вечЁрка
БПЛА
коммунальная авария
железная дорога
Электорат
сегодня, 20:44
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
Ответить
