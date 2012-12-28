Липецкая вечЁрка: последствия атаки БПЛА, компенсация за загрызенного сына и когда заработает «Петропарк»
Бариста уволилась из «Coffee Way» и после потратила миллион с корпоративного счёта в «Яндекс»
Просьбу депутата областного Совета Анатолия Емельянова пойти на СВО снова рассмотрит Октябрьский суд
Происшествия
1280
сегодня, 16:11
4
На улице Буденного завершили разминирование обломков БПЛА
Мэр Липецка сообщил, что эвакуированные горожане могут вернутся домой и поблагодарил саперов, рисковавших жизнями.
«Благодарю взрывотехников и все экстренные службы. Сапёры рисковали жизнями, но обезвредили обломки и не допустили их детонации. Дом, пострадавший от падения беспилотника, будет восстановлен в кратчайшие сроки. Соответствующие поручения даны профильным службам», — сообщил глава города.
Взрывоопасные обломки БПЛА нашли улице Буденного накануне. Из зоны падения эвакуировали 50 человек. Для них организовали временный пункт размещения, но многие предпочли остановиться у родственников и знакомых.
0
2
4
3
1
Комментарии (4)