На железной дороге в Липецкой области обнаружено повреждение пути
Вводилось реверсивное движение поездов.
«Для обеспечения бесперебойного движения поездов была оперативно организована работа по реверсивной схеме, что позволило свести к минимуму сбои в расписании», — рассказали в правительстве.
Восстановление поврежденного участка пути уже завершается.
Правоохранители выясняют причину происшествия.
