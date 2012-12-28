На железной дороге в Липецкой области обнаружено повреждение пути

Вводилось реверсивное движение поездов.

Как сообщает правительство Липецкой области, в регионе на участке Юго-Восточной железной дороги обнаружено повреждение железнодорожного полотна.«Для обеспечения бесперебойного движения поездов была оперативно организована работа по реверсивной схеме, что позволило свести к минимуму сбои в расписании», — рассказали в правительстве.Восстановление поврежденного участка пути уже завершается.Правоохранители выясняют причину происшествия.