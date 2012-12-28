Дожди задержатся в Липецкой области еще на день

Температура останется выше нормы.

6 октября Липецкая область останется под влиянием фронтальных разделов циклона с Атлантики – пройдут дожди различной интенсивности. 7 и 8 октября атмосферное давление будет расти, осадки прекратятся.Среднесуточные температуры воздуха составят 10-11 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренные, днем местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, ночью чуть слабее, 6-11 м/сек, днем усилится, до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +4 до +9 градусов, днем – от +13 до +18.В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренные дожди, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем – от +14 до +16 градусов.День 6 октября стал самым теплым в Липецке в 1929 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 5 градусов мороза.