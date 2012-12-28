Общество
Дожди задержатся в Липецкой области еще на день
Температура останется выше нормы.
Среднесуточные температуры воздуха составят 10-11 градусов тепла, что на 2-3 градуса выше климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренные, днем местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, ночью чуть слабее, 6-11 м/сек, днем усилится, до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +4 до +9 градусов, днем – от +13 до +18.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренные дожди, днем преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +6 до +8 градусов, днем – от +14 до +16 градусов.
День 6 октября стал самым теплым в Липецке в 1929 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1910 году – 5 градусов мороза.
