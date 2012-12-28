Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
Профессиональная воровка пыталась откупиться после грабежа
Рецидивистка предлагала взятку полицейскому.
Как сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области, 20 мая этого года женщина совершила открытое хищение продуктов и алкоголя из магазина в селе Казаки.
ghtlkfufkfсле задержания сотрудниками полиции она предложила одному из правоохранителей взятку за прекращение проверки и решение вопроса в свою пользу.
Полицейский от взятки отказался и сообщил о коррупционном предложении в следственные органы.
Установлено, что женщина ранее неоднократно привлекалась к ответственности за кражи.
В ходе следствия она полностью признала свою вину.
Следователями собрана достаточная доказательственная база, включающая показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
