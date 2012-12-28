Профессиональная воровка пыталась откупиться после грабежа

Рецидивистка предлагала взятку полицейскому.

Следственный отдел по Ельцу СУ СК России по Липецкой области завершил расследование в отношении местной жительницы. Она обвиняется в приготовлении к даче взятки (ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ) и грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ).Как сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области, 20 мая этого года женщина совершила открытое хищение продуктов и алкоголя из магазина в селе Казаки.ghtlkfufkfсле задержания сотрудниками полиции она предложила одному из правоохранителей взятку за прекращение проверки и решение вопроса в свою пользу.Полицейский от взятки отказался и сообщил о коррупционном предложении в следственные органы.Установлено, что женщина ранее неоднократно привлекалась к ответственности за кражи.В ходе следствия она полностью признала свою вину.Следователями собрана достаточная доказательственная база, включающая показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.