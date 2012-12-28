Все новости
Момент массового ДТП на Студёновской: водитель «Субару» уходил от столкновения с перерезавшей ему дорогу «Ладой»
Происшествия
В Липецкой области возбуждено пять уголовных дел за уклонение от армии
Общество
Раненый во время ночной погони подросток умер
Происшествия
Молодая липчанка в Кабардинке ударила местную жительницу бутылкой по лицу
Происшествия
Драка у липецкого бара закончилась для 28-летнего мужчины судом
Происшествия
Синоптики обещают липчанам «тыквенный октябрь»: теплые деньки вернутся
Общество
Пьяный сосед напал на женщину с ножом за то, что она не платит за коммунальные услуги
Происшествия
Липецкая вечЁрка: труп на улице, авария на Студеновской и «тыквенный октябрь»
Общество
Депутат Ольга Митрохина помогла липчанам сделать парковку
Общество
В Грязях остановили «Хаммер» с подложными номерами
Происшествия
Раненый во время ночной погони подросток умер
Происшествия
Момент массового ДТП на Студёновской: водитель «Субару» уходил от столкновения с перерезавшей ему дорогу «Ладой»
Происшествия
В личном музее 50-летнего тербунца нашли копье, бердыш, секиру и шашку
Происшествия
В поисках интим-услуг липчанин лишился 16 500 рублей
Происшествия
В Грязях остановили «Хаммер» с подложными номерами
Происшествия
В Липецке пассажир такси избил водителя гаечным ключом, который таксист хотел применить для самозащиты
Происшествия
Пионер сотовой связи в Липецке возглавил хакасский филиал МТС
Экономика
Мошенники обрадовали 48-летнюю женщину посылкой и оформили на неё кредит
Происшествия
В Липецкой области идут работы по замене 60 устаревших лифтов
Общество
Сегодня в Липецке: первая сессия Горсовета, липчане не надеются отличить искусственный интеллект от собственного
Общество
Общество
359
сегодня, 11:24

В Липецкой области идут работы по замене 60 устаревших лифтов

За счёт дополнительного финансирования из регионального бюджета в 11 многоквартирных домах до конца года заменят 60 подъёмников.

В Липецке продолжаются работы по обновлению лифтового оборудования. За счёт дополнительного финансирования из регионального бюджета в 11 многоквартирных домах до конца года заменят 60 подъёмников. К работам подрядная организация приступила уже во всех МКД.

Дома, где проходит капремонт лифтов, были построены в 80-х и 90-х годах прошлого века и отслужили свой нормативный срок. Так, на Мичурина, 16 монтаж новых подъемников завершен, и специалисты приступают к пуско-наладочным работам. На Катукова, 20 работы идут поэтапно: в подъездах 1–4 лифты уже установлены и готовятся к тестированию, а в подъездах 5–7 ведется демонтаж старого оборудования и установка нового.



При выполнении работ по замене лифтового оборудования подрядная организация не только меняет кабины, но и полностью обновляет шахты и машинные помещения для удобства будущего обслуживания.

«Замена лифта очень трудоемкий процесс и временные неудобства неизбежны, однако откладывать выполнение этих работ нельзя. По регламенту Таможенного союза до 2030 года необходимо заменить все лифты с истекшим нормативным сроком. В тех домах, где требования не будут соблюдены, управляющим компаниям придется остановить лифты для безопасности жителей», – подчеркнул генеральный директор ФКР Липецкой области Сергей Якунин. 



ФКР
