В Липецкой области идут работы по замене 60 устаревших лифтов

За счёт дополнительного финансирования из регионального бюджета в 11 многоквартирных домах до конца года заменят 60 подъёмников.

В Липецке продолжаются работы по обновлению лифтового оборудования. За счёт дополнительного финансирования из регионального бюджета в 11 многоквартирных домах до конца года заменят 60 подъёмников. К работам подрядная организация приступила уже во всех МКД.Дома, где проходит капремонт лифтов, были построены в 80-х и 90-х годах прошлого века и отслужили свой нормативный срок. Так, на Мичурина, 16 монтаж новых подъемников завершен, и специалисты приступают к пуско-наладочным работам. На Катукова, 20 работы идут поэтапно: в подъездах 1–4 лифты уже установлены и готовятся к тестированию, а в подъездах 5–7 ведется демонтаж старого оборудования и установка нового.При выполнении работ по замене лифтового оборудования подрядная организация не только меняет кабины, но и полностью обновляет шахты и машинные помещения для удобства будущего обслуживания.«Замена лифта очень трудоемкий процесс и временные неудобства неизбежны, однако откладывать выполнение этих работ нельзя. По регламенту Таможенного союза до 2030 года необходимо заменить все лифты с истекшим нормативным сроком. В тех домах, где требования не будут соблюдены, управляющим компаниям придется остановить лифты для безопасности жителей», – подчеркнул генеральный директор ФКР Липецкой области Сергей Якунин.