В личном музее 50-летнего тербунца нашли копье, бердыш, секиру и шашку

В личном музее 50-летнего жителя Тербунского района нашли копье, бердыш, секиру и шашку: за незаконное изготовление холодного и метального оружия (по части четвёртой статьи 223 УК РФ) мужчина получил 240 часов обязательных работ.«Подсудимый в домашних условиях, не имея соответствующей лицензии на изготовление оружия, используя имеющиеся у него инструменты с принадлежностями изготовил, согласно заключению эксперта, холодное и метательное оружие: копьё, бердыш, шашку, секиру, кинжал. Все это оружие он хранил в хозяйственной постройке, где оборудовал импровизированный личный музей», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.Напомним, санкция статьи 223 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы. А вот лицо, добровольно сдавшее такие предметы, освобождается от уголовной ответственности по данной статье.