В личном музее 50-летнего тербунца нашли копье, бердыш, секиру и шашку

Мужчина получил 240 часов обязательных работ.

В личном музее 50-летнего жителя Тербунского района нашли копье, бердыш, секиру и шашку: за незаконное изготовление холодного и метального оружия (по части четвёртой статьи 223 УК РФ) мужчина получил 240 часов обязательных работ.

«Подсудимый в домашних условиях, не имея соответствующей лицензии на изготовление оружия, используя имеющиеся у него инструменты с принадлежностями изготовил, согласно заключению эксперта, холодное и метательное оружие: копьё, бердыш, шашку, секиру, кинжал. Все это оружие он хранил в хозяйственной постройке, где оборудовал импровизированный личный музей», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Напомним, санкция статьи 223 УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы. А вот лицо, добровольно сдавшее такие предметы, освобождается от уголовной ответственности по данной статье.

65+
3 минуты назад
Вот дубильные законы лишили мужика хобби теперь ему остаётся только водку жрать ! Ничего русскому мужику не лезя только рабский труд за копейки . По-моему крепостное право у нас так и не отменили .
Савелий
4 минуты назад
На Кавказе у каждого в доме такой арсенал. И ничего.
B
20 минут назад
А что такое бердыш?
Ничего страшного
30 минут назад
В Европе лет пять бы получил за такое.
Ваха
39 минут назад
Надо всем полицейским Героя России присвоить за такое великое дело которое раскрыли это дело
