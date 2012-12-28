73-летнюю пенсионерку мошенники обманули через мессенджер MAX

Женщина лишилась 200 000 рублей.

Мошенники уже осваивают новый российский мессенджер MAX. В Грязях через него обманули 73-летнюю пенсионерку. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пожилой женщине сообщили о необходимости принятия мер для сохранения средств и она перевела мошенникам 200 000 рублей. В полицию обратилась её 48-летняя родственница.Липчанам напоминают: госорганы ведут аккаунты в MAX, но по-прежнему не используют мессенджеры для связи с гражданами.48-летний мужчина пообщался с сотрудниками «Росфинмониторинга», «полиции» и «ФСБ» и отправил мошенникам 700 000 рублей.47-летняя женщина передала злоумышленникам свои персональные данные и лишилась 67 200 рублей.19-летний парень хотел купить через Telegram iPhone и MacBook и перевёл продавцу-мошеннику 132 000 рублей. Ещё двоих точно также обманули под предлогом продажи верхней одежды: 20-летний парень перевёл 8 000 рублей, 19-летний — 17 500 рублей.А 35-летняя женщина отправила на «безопасный счёт» 118 000 рублей.