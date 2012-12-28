Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Стройку ЖК «Турист-2» возобновить не удалось
Общество
На Студеновской столкнулись четыре машины
Происшествия
Короткое замыкание без последующего горения «вырубило» свет на микрорайонах Юго-Запада
Происшествия
Изменится схема маршрута автобуса №308к
Общество
Более десяти улиц Липецка останутся без света
Общество
55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Общество
В дома центра Липецка ограничена подача воды
Общество
В Липецкой области ночью заморозки до -5
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: протяжный вой сирен, открытие сезона в «Унионе», сколько стоит переманить работника
Общество
36-летняя женщина торговала археологическими ценностями
Происшествия
Читать все
Короткое замыкание без последующего горения «вырубило» свет на микрорайонах Юго-Запада
Происшествия
На Студеновской столкнулись четыре машины
Происшествия
В Липецкой области проходит плановая проверка системы оповещения
Общество
Пятилетней девочке, пострадавшей в ДТП на Студеновской, понадобилась госпитализация
Происшествия
Сегодня в Липецке: протяжный вой сирен, открытие сезона в «Унионе», сколько стоит переманить работника
Общество
Глава МЧС оценил современные системы оповещения в Липецкой области
Общество
Тело 55-летнего мужчины нашли на улице
Происшествия
73-летнюю пенсионерку мошенники обманули через мессенджер MAX
Происшествия
В Липецке задержан подозреваемый в краже сумки и хищении денег с банковского счета
Происшествия
«Опель» буквально запрыгнул на «Ладу»
Происшествия
Читать все
Происшествия
144
11 минут назад
2

73-летнюю пенсионерку мошенники обманули через мессенджер MAX

Женщина лишилась 200 000 рублей.

Мошенники уже осваивают новый российский мессенджер MAX. В Грязях через него обманули 73-летнюю пенсионерку. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, пожилой женщине сообщили о необходимости принятия мер для сохранения средств и она перевела мошенникам 200 000 рублей. В полицию обратилась её 48-летняя родственница.

Липчанам напоминают: госорганы ведут аккаунты в MAX, но по-прежнему не используют мессенджеры для связи с гражданами.

48-летний мужчина пообщался с сотрудниками «Росфинмониторинга», «полиции» и «ФСБ» и отправил мошенникам 700 000 рублей.

47-летняя женщина передала злоумышленникам свои персональные данные и лишилась 67 200 рублей.

19-летний парень хотел купить через Telegram iPhone и MacBook и перевёл продавцу-мошеннику 132 000 рублей. Ещё двоих точно также обманули под предлогом продажи верхней одежды: 20-летний парень перевёл 8 000 рублей, 19-летний — 17 500 рублей.

А 35-летняя женщина отправила на «безопасный счёт» 118 000 рублей.
мошенничество
0
0
0
1
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Мужик с Липецка
3 минуты назад
Странно. Зачем пенсионерке мессенджер MAX?! Вязать носки и шарфы можно и без него...
Ответить
Ваха
6 минут назад
Ну и как вам знаменитый защищённый Мах
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить