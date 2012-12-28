55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Сегодня в Липецке: протяжный вой сирен, открытие сезона в «Унионе», сколько стоит переманить работника
Происшествия
73-летнюю пенсионерку мошенники обманули через мессенджер MAX
Женщина лишилась 200 000 рублей.
Липчанам напоминают: госорганы ведут аккаунты в MAX, но по-прежнему не используют мессенджеры для связи с гражданами.
48-летний мужчина пообщался с сотрудниками «Росфинмониторинга», «полиции» и «ФСБ» и отправил мошенникам 700 000 рублей.
47-летняя женщина передала злоумышленникам свои персональные данные и лишилась 67 200 рублей.
19-летний парень хотел купить через Telegram iPhone и MacBook и перевёл продавцу-мошеннику 132 000 рублей. Ещё двоих точно также обманули под предлогом продажи верхней одежды: 20-летний парень перевёл 8 000 рублей, 19-летний — 17 500 рублей.
А 35-летняя женщина отправила на «безопасный счёт» 118 000 рублей.
