Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Общество
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Общество
Сегодня в Липецке: бордель на театральной сцене, сколько пьют липчане – цифры завораживают
Общество
Общество
В дома центра Липецка ограничена подача воды
Общество
Общество
Мощная вспышка на Солнце отразилась северным сиянием над Липецкой областью
Общество
Общество
Стройку ЖК «Турист-2» возобновить не удалось
Общество
Общество
Липчане два месяца живут без горячей воды
Общество
Общество
Размахивал карточками, словно шашкой – судья-тинэйджер вынес «Металлургу» 7 предупреждений и 3 удаления
Спорт
Спорт
В Грязях подача тепла в многоквартирные жилые дома начнётся уже завтра
Общество
Общество
За сломанную полицейскому руку 29-летний беглец из колонии получил 10 лет лишения свободы
Происшествия
Происшествия
В осенний призыв в армию уйдут 448 липчан
Общество
Общество
С хозяйки напавших на ребёнка собак взыскали 20 000 рублей
Происшествия
Происшествия
Студента из Пензы будут судить за продажу липчанину сломанной видеокарты за 140 000 рублей
Происшествия
Происшествия
Девушка из Конь-Колодезя настреляла на норматив мастера спорта международного класса
Спорт
Спорт
55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Общество
Общество
Северная ходьба теперь спорт и липчане в нём чемпионы
Спорт
Спорт
36-летняя женщина торговала археологическими ценностями
Происшествия
Происшествия
Задержанный в Санкт-Петербурге иностранец выслушал приговор за убийство и угон в Усмани
Происшествия
Происшествия
У укравшего 25 тонн удобрений мужчины конфисковали самосвал
Происшествия
Происшествия
В липецких парках разложат вакцину от бешенства
Общество
Общество
Спорт
66
29 минут назад

Северная ходьба теперь спорт и липчане в нём чемпионы

Съездили в Малиновку без свадьбы, но вернулись с наградами.

Заниматься северной ходьбой могут не только бабушки в парке, но дяди и тёти в расцвете сил с контролем времени по секундомеру. В деревне Малиновка Устьянского района Архангельской области прошёл финал Кубка России по спортивному туризму как раз в дисциплине «северная ходьба».

Липчане не ударили в грязь лицом. Лидер нашей команды Денис Погорелов завоевал «серебряную» медаль в личном зачёте у мужчин.

Сборная Липецкой области за которую выступали Погорелов, Евгений Литивнов, Александр Путилин, Надежда Рыжкова, Ирина Торжкова и Анастасия Погорелова пришла к финишу второй в командном зачёте.

PzIZfkengnUZD97VFIlJ6H3bE8uqYgwuSuVu8dvV2IhAcGBAzjU_-94dp6obRbeFle-DoeLEOH7ZW1mc97q4Eb_4.jpg

Наша команда на второй ступени пьедестала

Организаторы подготовили для соревнований 6-километровую трассу с пологими затяжными подъемами и спусками, а также перепадом высот до 51 метра.

Соревнования по северной ходьбе продолжались в России в течение всего лета и начала осени. По итогам сезона Денис Погорелов занял 2-е место. В десятку сильнейших у женщин вошли наши землячки Надежда Рыжова (4-е место) и Олеся Морозова (10-е).

На всероссийских соревнованиях-2025 липецкие североходцы завоевали 14 медалей, из низ 3 – «золотые».

4hsY7_CbzNNl9LpmCIXo0Bo-atrxchpBvqzIhkf3fcGv9z43FHEZ1lEWwpuUkpsjAI-vZ0FVD8P66lgix8lgd5Kx.jpg

Липецкие герои северной ходьбы. Фото из архива участников соревнований
Северная ходьба
