Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Размахивал карточками, словно шашкой – судья-тинэйджер вынес «Металлургу» 7 предупреждений и 3 удаления
За сломанную полицейскому руку 29-летний беглец из колонии получил 10 лет лишения свободы
Студента из Пензы будут судить за продажу липчанину сломанной видеокарты за 140 000 рублей
55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Задержанный в Санкт-Петербурге иностранец выслушал приговор за убийство и угон в Усмани
Северная ходьба теперь спорт и липчане в нём чемпионы
Съездили в Малиновку без свадьбы, но вернулись с наградами.
Липчане не ударили в грязь лицом. Лидер нашей команды Денис Погорелов завоевал «серебряную» медаль в личном зачёте у мужчин.
Сборная Липецкой области за которую выступали Погорелов, Евгений Литивнов, Александр Путилин, Надежда Рыжкова, Ирина Торжкова и Анастасия Погорелова пришла к финишу второй в командном зачёте.
Наша команда на второй ступени пьедестала
Организаторы подготовили для соревнований 6-километровую трассу с пологими затяжными подъемами и спусками, а также перепадом высот до 51 метра.
Соревнования по северной ходьбе продолжались в России в течение всего лета и начала осени. По итогам сезона Денис Погорелов занял 2-е место. В десятку сильнейших у женщин вошли наши землячки Надежда Рыжова (4-е место) и Олеся Морозова (10-е).
На всероссийских соревнованиях-2025 липецкие североходцы завоевали 14 медалей, из низ 3 – «золотые».
Липецкие герои северной ходьбы. Фото из архива участников соревнований
