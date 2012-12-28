Северная ходьба теперь спорт и липчане в нём чемпионы

Съездили в Малиновку без свадьбы, но вернулись с наградами.

Сборная Липецкой области за которую выступали Погорелов, Евгений Литивнов, Александр Путилин, Надежда Рыжкова, Ирина Торжкова и Анастасия Погорелова пришла к финишу второй в командном зачёте.









Наша команда на второй ступени пьедестала

На всероссийских соревнованиях-2025 липецкие североходцы завоевали 14 медалей, из низ 3 – «золотые».









Липецкие герои северной ходьбы. Фото из архива участников соревнований

Заниматься северной ходьбой могут не только бабушки в парке, но дяди и тёти в расцвете сил с контролем времени по секундомеру. В деревне Малиновка Устьянского района Архангельской области прошёл финал Кубка России по спортивному туризму как раз в дисциплине «северная ходьба».Липчане не ударили в грязь лицом. Лидер нашей команды Денис Погорелов завоевал «серебряную» медаль в личном зачёте у мужчин.Организаторы подготовили для соревнований 6-километровую трассу с пологими затяжными подъемами и спусками, а также перепадом высот до 51 метра.Соревнования по северной ходьбе продолжались в России в течение всего лета и начала осени. По итогам сезона Денис Погорелов занял 2-е место. В десятку сильнейших у женщин вошли наши землячки Надежда Рыжова (4-е место) и Олеся Морозова (10-е).