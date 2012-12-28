Тренер «Металлурга» верит в героизм подопечных

Послематчевая пресс-конференция.

- Наглости не хватает нашим футболистам, - считает Юрий Кулещов. – Простой элементарной наглости: где-то перехитрить, на себя взять, один в один обыграть… Поэтому считаю, что результат закономерен. Пропустили в ситуации, когда этого ничего не предвещало, но молодцы, что отыгрались со стандарта. Две задачи, которые мы ставили на эту игру, были выполнены: и борьбу с непростым соперником выдержали, и выходившие на замену ребята хорошо влились в игру. За что им огромное спасибо.





Полностью ответы тренеров в видеофайлах