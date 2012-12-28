Все новости
Никита Михалков ответил на привет от Аллы Пугачёвой в Липецке
Культура
Подача тепла в социальные учреждения начинается с сегодняшнего дня
Общество
«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Общество
Липчан предупреждают о заморозках
Погода в Липецке
«Сладкая» месть: липчанин испортил двигатель «Audi» бывшей жены сахаром
Происшествия
«Пришли к ним в квартиру и ужаснулась: разруха, грязь, вонь»
Происшествия
В Липецкой области раскрыта кража денег из банкомата
Происшествия
ИИ помогает коммунальщикам отфутболивать липчан?
Общество
В Липецкую область приходят заморозки
Погода в Липецке
К концу осени в Липецке благоустроят пруд на улице Земной
Общество
Юрий Итин: «После Мастерской Михалкова мы поняли: нужно менять философию декораций и художественно-постановочную часть»
Культура
Размахивал карточками, словно шашкой – судья-тинэйджер вынес «Металлургу» 7 предупреждений и 3 удаления
Спорт
Юный ельчанин задержан за распространение наркотиков
Происшествия
Лишённая прав липчанка села за руль «Волги»: женщина получила 120 часов обязательных работ
Происшествия
Украденные 50 плиток шоколада придётся отработать
Происшествия
Неудачная стрижка йоркширского терьера обошлась груминг-салону в 47 тысяч рублей
Общество
Липецкие хоккеисты обыграли… «Липецк»
Спорт
Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Тренер «Металлурга» верит в героизм подопечных
Спорт
Спорт
208
сегодня, 21:04

Тренер «Металлурга» верит в героизм подопечных

Послематчевая пресс-конференция.

Во время беседы с журналистами после ничьей в Рязани – 1:1 «Металлург» представлял помощник главного тренера Алексей Рыбин, поскольку Евгений Фролов получил красную карточку уже после игры за попытку корректно поговорить с арбитром.

- Нашим ребятам не хватило уверенности в собственных силах, - сказал он. – Не было в них уверенности, что могут исполнить те задачи, которые мы перед ними ставили в конкретной игре. Нужно было просто поверить в себя.

- А откуда у команды в конце сезона вдруг взялась неуверенность?

- Проблема у нас проявлялась не только в Рязани. Вопрос психологии. Всё всегда упирается в психологию и тренировки.

- Как вы, в прошлом защитник, прокомментируете пропущенный мяч?

- Конец тайма, концентрация у футболистов упала. Пропустили со стандарта. Всё как всегда – пропускаем в начале тайма или в конце.

- В следующем матче у «Металлурга» не сыграет удалённый сегодня Кирилл Донцов. Не факт, что успеет восстановиться Роман Ткачук, а Александру Данилову требуется операция. У нас не осталось ни одного центрального защитника! Кем их менять. Сегодня позицию в обороне занимал капитан и опорный хавбек Дмитрий Пахомов, а дальше кто? Как будет выходить из сложной ситуации, да ещё в ситуации ограниченной заявки? («Металлургу» не разрешили заявить на сезон больше 21 футболиста из-за долгов перед РФС за прошлые годы, прим.)

- Как выходить? Героически! А что нам ещё остаётся? Обсудим тренерским штабом, примем разумное решение по кадрам.

- Сегодня «Металлург» приобрёл одно очко или два потерял?

- Два потерял – однозначно. Не скажу, что у нас было много моментов, но даже после удаления нашего футболиста были шансы забить победный гол.

- За что удалили Фролова?

- Не могу ничего сказать. Я даже не видел, как его удаляли – ни шума, ни крика рядом не было. Узнал об этом факте уже в раздевалке.

- Как вам судейство 20-летнего «вундеркинда»?

- Не буду комментировать, это не имеет смысла.

Наставник «Рязани» тоже говорил о психологии, а по тону заявлений было заметно, что ничья его устроила.

- Наглости не хватает нашим футболистам, - считает Юрий Кулещов. – Простой элементарной наглости: где-то перехитрить, на себя взять, один в один обыграть… Поэтому считаю, что результат закономерен. Пропустили в ситуации, когда этого ничего не предвещало, но молодцы, что отыгрались со стандарта. Две задачи, которые мы ставили на эту игру, были выполнены: и борьбу с непростым соперником выдержали, и выходившие на замену ребята хорошо влились в игру. За что им огромное спасибо.


Полностью ответы тренеров в видеофайлах

«Металлург» в 23-х матчах набрал 41 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице, но шансы подняться выше неплохие, если вновь начать побеждать. Ближайшая игра – дома 4 октября в 14:00 со столичной «Родиной-М».
Футбол
«Металлург»
пресс-конференция
