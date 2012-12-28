«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Юрий Итин: «После Мастерской Михалкова мы поняли: нужно менять философию декораций и художественно-постановочную часть»
Размахивал карточками, словно шашкой – судья-тинэйджер вынес «Металлургу» 7 предупреждений и 3 удаления
Лишённая прав липчанка села за руль «Волги»: женщина получила 120 часов обязательных работ
Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Спорт
208
сегодня, 21:04
Тренер «Металлурга» верит в героизм подопечных
Послематчевая пресс-конференция.
- Нашим ребятам не хватило уверенности в собственных силах, - сказал он. – Не было в них уверенности, что могут исполнить те задачи, которые мы перед ними ставили в конкретной игре. Нужно было просто поверить в себя.
- А откуда у команды в конце сезона вдруг взялась неуверенность?
- Проблема у нас проявлялась не только в Рязани. Вопрос психологии. Всё всегда упирается в психологию и тренировки.
- Как вы, в прошлом защитник, прокомментируете пропущенный мяч?
- Конец тайма, концентрация у футболистов упала. Пропустили со стандарта. Всё как всегда – пропускаем в начале тайма или в конце.
- В следующем матче у «Металлурга» не сыграет удалённый сегодня Кирилл Донцов. Не факт, что успеет восстановиться Роман Ткачук, а Александру Данилову требуется операция. У нас не осталось ни одного центрального защитника! Кем их менять. Сегодня позицию в обороне занимал капитан и опорный хавбек Дмитрий Пахомов, а дальше кто? Как будет выходить из сложной ситуации, да ещё в ситуации ограниченной заявки? («Металлургу» не разрешили заявить на сезон больше 21 футболиста из-за долгов перед РФС за прошлые годы, прим.)
- Как выходить? Героически! А что нам ещё остаётся? Обсудим тренерским штабом, примем разумное решение по кадрам.
- Сегодня «Металлург» приобрёл одно очко или два потерял?
- Два потерял – однозначно. Не скажу, что у нас было много моментов, но даже после удаления нашего футболиста были шансы забить победный гол.
- За что удалили Фролова?
- Не могу ничего сказать. Я даже не видел, как его удаляли – ни шума, ни крика рядом не было. Узнал об этом факте уже в раздевалке.
- Как вам судейство 20-летнего «вундеркинда»?
- Не буду комментировать, это не имеет смысла.
Наставник «Рязани» тоже говорил о психологии, а по тону заявлений было заметно, что ничья его устроила.
- Наглости не хватает нашим футболистам, - считает Юрий Кулещов. – Простой элементарной наглости: где-то перехитрить, на себя взять, один в один обыграть… Поэтому считаю, что результат закономерен. Пропустили в ситуации, когда этого ничего не предвещало, но молодцы, что отыгрались со стандарта. Две задачи, которые мы ставили на эту игру, были выполнены: и борьбу с непростым соперником выдержали, и выходившие на замену ребята хорошо влились в игру. За что им огромное спасибо.
Полностью ответы тренеров в видеофайлах
«Металлург» в 23-х матчах набрал 41 очко и занимает 6-е место в турнирной таблице, но шансы подняться выше неплохие, если вновь начать побеждать. Ближайшая игра – дома 4 октября в 14:00 со столичной «Родиной-М».
0
0
0
0
2
Комментарии