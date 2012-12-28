Размахивал карточками, словно шашкой – судья-тинэйджер вынес «Металлургу» 7 предупреждений и 3 удаления

В Рязани на первый план вышел не футбол.

Не зря GOROD48 высказывал опасения по поводу перспектив работы тинэйджера на играх взрослых профессионалов . Нельзя сказать, что матч был грубым: закрытый футбол с оглядкой на свои ворота с обеих сторон. Но юноше в судейской форме так не терпелось показать себя, что жёлтая и красная карточки редко покоились в кармане, судья продолжал размахивать ими … и после окончания игры. В итоге Седов вынес 12 (!) предупреждений, предъявив горчичники пятерым рязанцам и семерым (!) футболистам «Металлурга». А ещё удалил в нашей команде одного игрока и двух тренеров.









Липецкие болельщики не оставили команду без поддержки в очередном городе

Матч «Рязани» и «Металлурга» был у него всего шестым во второй лиге. С первых минут было видно, кто считает себя «босом на поле», готовым карать за всё – и не только за жёсткую игру (футбол вообще-то не балет), но и за жесткое критическое слово, дерзкий взгляд. В конце игры красную карточку получил тренер «Металлурга» по физподготовке Александр Харин – редкий в футболе человек, от которого мало кто вообще когда-либо слышал бранных слов. А уже после окончания игры и.о. главного тренера Евгений Фролов попытался в корректной манере спросить судью: что это было? Наставникам команд после свистка никто не запрещает беседовать с арбитрами. Реакция последовала в лучших традициях людей с обострённым ЧСВ – красная карточка после матча.





- Я сначала даже не понял, что судья предъявил её именно мне. Он резко выхватил карточку из кармана, я подумал, что за моей спиной кто-то сказал что-то грубой. Оглядываюсь – а там никого, - описал ситуацию Фролов.





Наш гол





















Отыгрались рязанцы после углового: вратарь Александр Кобзев справился с первым ударом в упор, но на добивание первым успел хавбек Александр Барков – 1:1.

Второй тайм начался для липчан с вынужденной замены: Кобзев получил травму и в ворота встал Никита Яворский, давно не имевший практики во второй лиге. Но класс есть класс: пару раз Никита выручил нашу команду.





Липчане имеют возможность забить второй. Вратарь на месте



