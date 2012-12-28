Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Никита Михалков ответил на привет от Аллы Пугачёвой в Липецке
Культура
Подача тепла в социальные учреждения начинается с сегодняшнего дня
Общество
«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Общество
«Сладкая» месть: липчанин испортил двигатель «Audi» бывшей жены сахаром
Происшествия
Липчан предупреждают о заморозках
Погода в Липецке
«Пришли к ним в квартиру и ужаснулась: разруха, грязь, вонь»
Происшествия
В Липецкой области раскрыта кража денег из банкомата
Происшествия
ИИ помогает коммунальщикам отфутболивать липчан?
Общество
К концу осени в Липецке благоустроят пруд на улице Земной
Общество
В Липецкую область приходят заморозки
Погода в Липецке
Читать все
Юрий Итин: «После Мастерской Михалкова мы поняли: нужно менять философию декораций и художественно-постановочную часть»
Культура
Неудачная стрижка йоркширского терьера обошлась груминг-салону в 47 тысяч рублей
Общество
Поджигателю из сквера Ани Гайтеровой дали 5 суток административного ареста
Происшествия
Юный ельчанин задержан за распространение наркотиков
Происшествия
Лишённая прав липчанка села за руль «Волги»: женщина получила 120 часов обязательных работ
Происшествия
Украденные 50 плиток шоколада придётся отработать
Происшествия
Липецкие хоккеисты обыграли… «Липецк»
Спорт
Обматерившего инспектора ДПС пьяного водителя оштрафовали на 20 000 рублей
Происшествия
Размахивал карточками, словно шашкой – судья-тинэйджер вынес «Металлургу» 7 предупреждений и 3 удаления
Спорт
Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Общество
Читать все
Спорт
170
33 минуты назад

Размахивал карточками, словно шашкой – судья-тинэйджер вынес «Металлургу» 7 предупреждений и 3 удаления

В Рязани на первый план вышел не футбол.

Липецкий «Металлург» в гостях сыграл вничью с «Рязанью» - 1:1.

Правда, футбол отошёл на второй план, а главным действующим лицом стал 20-летний арбитр Евгений Седов, приписанный к Калининграду.

Не зря GOROD48 высказывал опасения по поводу перспектив работы тинэйджера на играх взрослых профессионалов. Нельзя сказать, что матч был грубым: закрытый футбол с оглядкой на свои ворота с обеих сторон. Но юноше в судейской форме так не терпелось показать себя, что жёлтая и красная карточки редко покоились в кармане, судья продолжал размахивать ими … и после окончания игры. В итоге Седов вынес 12 (!) предупреждений, предъявив горчичники пятерым рязанцам и семерым (!) футболистам «Металлурга». А ещё удалил в нашей команде одного игрока и двух тренеров.

DSC_3430.JPG

Липецкие болельщики не оставили команду без поддержки в очередном городе

Может ли считаться профессиональным футбол, если его судит вчерашний школьник? Судейство – это ведь не только следование футбольным правилам, но и знание психологии, жизненный опыт, мудрость, авторитет. Всё это нарабатывается годами, арбитры проходят целый тернистый путь – от любительских и юношеских турниров – шаг за шагом – к играм профи. И даже во второй лиге должны работать наиболее достойные.

Биография Седова – резкий контраст с вышеизложенным. Словно юнцу помогает некая невидимая рука. Лишь в прошлом году начал судить ЮФЛ, а минувшим летом прыгнул сразу во вторую лигу. В первой же игре судил в той же манере, что и в Рязани – 8 желтых карточек игрокам, в своём третьем матче удалил с поля двух футболистов.

Матч «Рязани» и «Металлурга» был у него всего шестым во второй лиге. С первых минут было видно, кто считает себя «босом на поле», готовым карать за всё – и не только за жёсткую игру (футбол вообще-то не балет), но и за жесткое критическое слово, дерзкий взгляд. В конце игры красную карточку получил тренер «Металлурга» по физподготовке Александр Харин – редкий в футболе человек, от которого мало кто вообще когда-либо слышал бранных слов. А уже после окончания игры и.о. главного тренера Евгений Фролов попытался в корректной манере спросить судью: что это было? Наставникам команд после свистка никто не запрещает беседовать с арбитрами. Реакция последовала в лучших традициях людей с обострённым ЧСВ – красная карточка после матча.

- Я сначала даже не понял, что судья предъявил её именно мне. Он резко выхватил карточку из кармана, я подумал, что за моей спиной кто-то сказал что-то грубой. Оглядываюсь – а там никого, - описал ситуацию Фролов.

Да и заканчивал игру «Металлург» вдесятером. На 83-й минуте судья углядел нарушение правил в действиях центрального защитника Кирилла Донцова и вынес ему второе предупреждение, очень и очень спорное.

… «Металлург» открыл счёт на 23-й минуте. Сергей Гайдук с левого фланга навесил в штрафную, где набежавший Матвей Елизаров с лёту на загляденье вколотил мяч в дальний угол.


Наш гол
DSC_3329.JPG

DSC_3327.JPG

DSC_3331.JPG

DSC_3337.JPG

Отыгрались рязанцы после углового: вратарь Александр Кобзев справился с первым ударом в упор, но на добивание первым успел хавбек Александр Барков – 1:1.

Второй тайм начался для липчан с вынужденной замены: Кобзев получил травму и в ворота встал Никита Яворский, давно не имевший практики во второй лиге. Но класс есть класс: пару раз Никита выручил нашу команду.


Липчане имеют возможность забить второй. Вратарь на месте

Моментов обе команды создали немного. Но в концовке даже вдесятером липчане имели отличный шанс вырвать победу: после затяжной атаки защитник Никита Горунков пробил издали, рикошет от игрока «Рязани» окончательно дезориентировал вратаря – обе команды и весь стадион, словно заворожённые, наблюдали, как мяч катится в сторону пустого угла, но он всё же проскочил в сантиметрах от штанги.


Момент, который мог принести нам победу

У «Металлурга» теперь сложилась просто аховая ситуация с составом. Уже в Рязани позицию одного из центральных защитников был вынужден закрывать капитан команды «опорник» Дмитрий Пахомов. Роман Ткачук травмирован, Александру Данилову вообще придётся оперировать сломанную руку. Теперь дисквалификацию получил и Кирилл Донцов – выходит, у нас не осталось ни одного (!) центрального защитника. Пропустит следующую игру 4 октября в 14:00 в Липецке со столичной «Родиной-2» и Никита Кононенко из-за перебора желтых карточек.

Минус на скамейке Харин и Фролов, хотя «Металлург» попробует оспорить удаление хотя бы и.о. главного тренера.
Футбол
«Металлург»
0
0
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить