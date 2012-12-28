Сегодня в Липецке: семейные ценности– четверть липчан согласны на детей вне брака, день, когда нельзя целоваться
64-летняя жительница Задонска перевела на «безопасный счёт» 2,5 миллиона рублей
А 44-летний мужчина нарвался на мошенников при заказе интим-услуг.
21-летняя жительница Грязей участвовала в розыгрыше денег в аккаунте в Telegram и лишилась 17 000 рублей.
41-летний житель Задонска передал конфиденциальную информацию и с его счёта списали 38 000 рублей.
21-летняя липчанка хотела устроиться на работу и поделилась данными своей банковской карты — с её счёта пропали 12 000 рублей.
А 44-летний мужчина пытался заказать интим-услуги, продиктовал код из SMS и лишился 11 500 рублей.
