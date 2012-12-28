Все новости
Происшествия
434
сегодня, 13:30
5

64-летняя жительница Задонска перевела на «безопасный счёт» 2,5 миллиона рублей

А 44-летний мужчина нарвался на мошенников при заказе интим-услуг.

В минувшие выходные в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 64-летняя жительница Задонска. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщина общалась со злоумышленниками с 3 по 18 сентября. В результате по указаниям «сотрудников правоохранительных органов» она перевела на «безопасный счёт» 2,5 миллиона рублей.

21-летняя жительница Грязей участвовала в розыгрыше денег в аккаунте в Telegram и лишилась 17 000 рублей.

41-летний житель Задонска передал конфиденциальную информацию и с его счёта списали 38 000 рублей.

21-летняя липчанка хотела устроиться на работу и поделилась данными своей банковской карты — с её счёта пропали 12 000 рублей.

А 44-летний мужчина пытался заказать интим-услуги, продиктовал код из SMS и лишился 11 500 рублей.
мошенничество
0
0
0
1
4

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липчанин 1
28 минут назад
44летний развратник обломался или дальше продолжал заказывать интим услуги?
Ответить
Ель Сибирская
41 минуту назад
Я тут недавно онлайн-заказ в спортмастере делала и мой перевод на 8000 рублей заблокировали (надо было пообщаться с автоотчетчиком). Как пенсионерка перевела 2,5 млн?
Ответить
-
47 минут назад
Какая-то заказная информация. Всю жизнь были экономические преступления, а в последние годы заговорили.
Ответить
Буратино
сегодня, 13:38
Как без этого наша любимая рубрика кого-то опять развели на деньги
Ответить
Павел
сегодня, 13:37
Во всех случаях какая-то непонятка. За интим платить надо наличкой- раз! При устройстве на работу код не требуют- два! Лотереи в телеграм? Без вариантов... А две недели переводить миллионы на безопасный счёт- это вершина интеллекта.
Ответить
