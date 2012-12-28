Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
Происшествия
сегодня, 09:04
Жительница Краснинского района осуждена за кражу с банковского счета подростка
26-летняя жительница села Яблоново признана судом виновной в хищении 13 тысяч рублей с банковского счета своего несовершеннолетнего родственника.
Как установило следствие, в марте 2025 года к женщине обратился ее 16-летний родственник с просьбой использовать ее телефон для проверки поступления социальной выплаты. Подросток вставил свою SIM-карту в устройство, проверил счет и вернул телефон.
Запомнив пароли от банковского приложения, обвиняемая впоследствии похитила с его счета 13 тысяч рублей и потратила их на свои нужды
Обвиняемая полностью признала вину на этапе предварительного следствия и возместила потерпевшему причиненный ущерб.
Суд назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.
