Жительница Краснинского района осуждена за кражу с банковского счета подростка

26-летняя жительница села Яблоново признана судом виновной в хищении 13 тысяч рублей с банковского счета своего несовершеннолетнего родственника.

Собранные Елецким МСО СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 26-летней жительница села Яблоново. Она признана виновной в совершении кражи с банковского счета по части 3 статьи 158 УК РФ.Как установило следствие, в марте 2025 года к женщине обратился ее 16-летний родственник с просьбой использовать ее телефон для проверки поступления социальной выплаты. Подросток вставил свою SIM-карту в устройство, проверил счет и вернул телефон.Запомнив пароли от банковского приложения, обвиняемая впоследствии похитила с его счета 13 тысяч рублей и потратила их на свои нуждыОбвиняемая полностью признала вину на этапе предварительного следствия и возместила потерпевшему причиненный ущерб.Суд назначил ей наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год, сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.