Здоровье
сегодня, 09:39
В Липецкой области заработала «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ
«Горячая линия» Роспотребнадзора будет работать до 3 октября.
Во время линии расскажут, где можно сделать прививку от гриппа, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими, какие штаммы входят в прививку, а также напомнят о не специфических мерах профилактики.
«Горячая линия» Управления Роспотребнадзора по Липецкой области
Режим работы:
Понедельник – четверг: с 9:00 до 16:00
Пятница: с 9:00 до 14:00
Суббота, воскресенье: выходные дни
Контакты для звонков:
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области: тел. 30-88-14
Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области: тел. 30-86-54
Территориальные отделы управления:
Для Ельца, Елецкого, Долгоруковского и Измалковского районов:
Код: 47467
Телефоны: 2-07-78, 6-05-00
Для Задонского, Воловского, Тербунского, Хлевенского районов:
Код: 47471
Телефоны: 2-14-21, 2-11-41
Для Данковского, Лев-Толстовского, Чаплыгинского районов:
Код: 47465
Телефоны: 6-23-90, 6-24-62
Для Грязинского, Добринского, Усманского районов:
Код: 47461
Телефон: 2-44-12
Для Лебедянского, Краснинского районов:
Код: 47466
Телефоны: 5-24-57, 5-24-55.
