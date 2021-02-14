В Липецкой области заработала «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ

«Горячая линия» Роспотребнадзора будет работать до 3 октября.

С 22 сентября по 3 октября в Липецкой области и во всех регионах России открыта тематическая «горячая линия» Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ.Во время линии расскажут, где можно сделать прививку от гриппа, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими, какие штаммы входят в прививку, а также напомнят о не специфических мерах профилактики.Понедельник – четверг: с 9:00 до 16:00Пятница: с 9:00 до 14:00Суббота, воскресенье: выходные дниУправление Роспотребнадзора по Липецкой области: тел. 30-88-14Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области: тел. 30-86-54Код: 47467Телефоны: 2-07-78, 6-05-00Код: 47471Телефоны: 2-14-21, 2-11-41Код: 47465Телефоны: 6-23-90, 6-24-62Код: 47461Телефон: 2-44-12Код: 47466Телефоны: 5-24-57, 5-24-55.