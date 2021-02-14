Все новости
Здоровье
405
сегодня, 09:39
1

В Липецкой области заработала «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ

«Горячая линия» Роспотребнадзора будет работать до 3 октября.

С 22 сентября по 3 октября в Липецкой области и во всех регионах России открыта тематическая «горячая линия» Роспотребнадзора по профилактике гриппа и ОРВИ.

Во время линии расскажут, где можно сделать прививку от гриппа, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими, какие штаммы входят в прививку, а также напомнят о не специфических мерах профилактики.

«Горячая линия» Управления Роспотребнадзора по Липецкой области

Режим работы:

Понедельник – четверг: с 9:00 до 16:00

Пятница: с 9:00 до 14:00

Суббота, воскресенье: выходные дни

Контакты для звонков:

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области: тел. 30-88-14

Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области: тел. 30-86-54

Территориальные отделы управления:

Для Ельца, Елецкого, Долгоруковского и Измалковского районов:

Код: 47467

Телефоны: 2-07-78, 6-05-00

Для Задонского, Воловского, Тербунского, Хлевенского районов:

Код: 47471

Телефоны: 2-14-21, 2-11-41

Для Данковского, Лев-Толстовского, Чаплыгинского районов:

Код: 47465

Телефоны: 6-23-90, 6-24-62

Для Грязинского, Добринского, Усманского районов:

Код: 47461

Телефон: 2-44-12

Для Лебедянского, Краснинского районов:

Код: 47466

Телефоны: 5-24-57, 5-24-55.
ОРВИ
грипп
коронавирус
2
0
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Людмила
сегодня, 10:25
Добрый день. Пришла в поликлинику Липецкмед № 4 на ул. Невского, д.25 сделать прививку. Сказали, что вакцин нет, закончились))
Ответить
