Антициклон возвращает в Липецкую область июльскую погоду
В ближайшие дни температура превысит норму на 8 градусов.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 22 и 23 сентября – 20 градусов тепла, что на 8 градусов выше нормы (температура характерна для июля), 24 сентября – 12 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +14 градусов, днем – от +25 до +30.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем – от +27 до +29 градусов.
День 22 сентября стал самым теплым в Липецке в 1937 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 1 градус мороза.
