В липецком пруду утонул рыбак
Происшествия
Свершилось! Наши волейболистки наконец-то победили
Спорт
Владелец собаки, покусавшей ребёнка, выплатит огромную сумму
Происшествия
В Грязях будут судить парня, из-за которого тяжелые травмы получила 2-летняя девочка
Происшествия
В Ельце полыхает многоэтажка
Происшествия
Прикрепиться к поликлинике без личного посещения
Общество
Когда семь пятниц на неделе, то не бывает выходных
Неделя 48
В Липецкой области красный уровень воздушной опасности
Происшествия
Антициклон возвращает в Липецкую область июльскую погоду
Погода в Липецке
В районе Сокола отключат холодную воду
Общество
Погода в Липецке
1270
сегодня, 17:00
3

Антициклон возвращает в Липецкую область июльскую погоду

В ближайшие дни температура превысит норму на 8 градусов.

22 и 23 сентября Липецкая область будет находиться под влиянием антициклона с запада, погода ожидается сухой и теплой. 24 сентября через регион пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой небольшие дожди. Температура понизится.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 22 и 23 сентября – 20 градусов тепла, что на 8 градусов выше нормы (температура характерна для июля), 24 сентября – 12 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 22 сентября в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +9 до +14 градусов, днем – от +25 до +30.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем – от +27 до +29 градусов.

День 22 сентября стал самым теплым в Липецке в 1937 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 1 градус мороза.
Погода
4
0
0
8
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Эксперт
50 минут назад
Всё готовимся загорать уже который раз за этот год.
Ответить
Лена
сегодня, 21:05
Точно,главное на посошок и потом еще так много раз!!!!
Ответить
Зорин
сегодня, 17:20
Тепло- на посошок, радует что и ночи порадуют относительным теплом.
Ответить
