Несмотря на смерть отца, Евгений Гришковец вышел на сцену театра Толстого

Театр Толстого открыл сезон премьерой сказки для взрослых.

16 сентября Липецкий государственный академический театр драмы им. Л. Н. Толстого открыл новый сезон премьерой — спектаклем-исследованием-конференцией «Винни-Пуховские чтения» по пьесе Евгения Гришковца. Хотя самой такой пьесы в чистом виде не существует. Это комбинация, которая наполовину состоит из подлинного произведения Алана Милна в переводе Бориса Заходера, наполовину — из комментариев Гришковца.До Липецка работа была сделана специально для МХТ им. А. П. Чехова. Директор театра Толстого Юрий Итин увидел этот спектакль в Москве и захотел показать «Винни-Пуха» глазами Гришковца и липецким зрителям. Так что не было бы в Липецке Итина — не было бы и Гришковца. Хотя сам директор театра категорически против таких громких фраз и попросил так не писать.— Ради чего стоило бросать Москву и приезжать сюда? Работать здесь день и ночь, чтобы потом сказали: как было — так и осталось? Поэтому за три года кое-что изменилось. Не знаю, сколько бог даст здесь ещё поработать. Но я вижу смой смысл в том, чтобы люди почувствовали, что театр это нечто большее, чем хозяйствующий субъект, чем кадастровая запись в книге. Это храм, в котором свои законы, своя территория красоты, свои смыслы. Поэтому у нас работают лучшие режиссёры: Бартман, Огарёв, Черепанов, Кузин, Морозов — это великие режиссёры, это гордость отечественной культуры. Цель моя — чтобы они были здесь, а на каких связях — это вы уже додумайте. С Евгением Гришковцом у нас есть общие друзья. В апреле на спектакле «Когда я боюсь» в Липецке мы встретились, вспомнили прошлые встречи. Мир театральный — не могу сказать, что достаточно тесный, но он достаточно замкнутый. Все друг друга знают и знают друг другу цену. Гришковец — человек такого масштаба, поймите правильно, не напишите буквально, таких людей купить нельзя! Это люди настолько самодостаточные во всех смыслах, и интеллектуально, и материально, и сущностно: если им что-то не захочется, если это не по их воле — то нет такого предложения, на которое такие люди пойдут. Как его убедили? Он один из тех, кто занят театральным строительством. Это миссия — прийти с таким произведением в Липецк и самому приехать, — рассказал GOROD48 Юрий Итин.Нельзя сказать, что мхатовский спектакль перенесли на сцену театра Толстого. Липецкие актёры не видели постановку МХТ — они делали её по-своему. Режиссёром стал Сергей Денисов. Зрителям до этого момента он был больше известен как востребованный актёр театра Толстого, а режиссуре Сергей Денисов учился в РАТИ (ГИТИС) на курсе Иосифа Райхельгауза.«Винни-Пуховские чтения» рождались как экспромт из театральных читок. Лауреат премий «Антибукер», «Золотая маска», «Триумф» и многих других человек-театр Евгений Гришковец выступил художественным руководителем проекта и участвовал в последних репетициях, а на премьере презентовал спектакль со сцены и смотрел из ложи.В театр Гришковец пришёл пешком — боялся опоздать на премьеру из-за вечерних липецких пробок. По иронии судьбы ровно 10 лет назад — в октябре 2015 года на гастролях Евгения Гришковца в Липецке как раз из-за пробок разгорелся скандал. Гришковец выступал с моноспектаклем «Шепот сердца» и из-за заторов многие зрители сильно опоздали, и в зал их не пустили. Тогда опоздавшим на Евгения Гришковца липчанам даже разрешили бесплатно посетить моноспектакль в Воронеже и Тамбове. А вот самому Гришковцу вчера и пробки не стали помехой. И не только пробки.Евгений Гришковец работал в Липецке, даже несмотря на смерть отца. Его похороны — сегодня, на них автор поехал прямиком из нашего города. Но на сцену он выходил не вопреки — это была дань памяти ушедшим родителям.— Поверьте, я этот вечер никогда не забуду. Эта пьеса была написана в память об ушедшей из-за ковида маме. Это было такое посвящение ей и всем родителям, которые читали нам какие-то книги, которые нас любили и сами получали от этого чтения даже большее удовольствие… И посвящение всем нам, кто стал такими родителями и читает такие замечательные книги своим детям… Я здесь в смешанных чувствах. Работать два репетиционных дня с вашими актёрами для меня было абсолютным праздником радости. А завтра меня ждёт трагическое событие — завтра я буду хоронить отца. Но я здесь. И всё это удивительно смешивается в жизни. Знаете: «Весь мир — театр» — чепуха. Но для тех, кто работает на сцене, для нас смешивается и сцена, и жизнь в самых её диких проявлениях, и трагических, и прекрасных. Для меня работать с вашими артистами — это спасение от горя, — признался Евгений Гришковец со сцены.Держался он хорошо — даже шутил в свойственной только ему манере: «Сочувствую вcем детям, которых я вижу в зале. Вам, наверное, будет скучновато. Но вы уж тогда не нас вините, а тех, кто вас привёл». Но за кулисами, когда журналист выразил ему соболезнование по поводу смерти отца, весельчак Гришковец не сдержал слёз.«Винни-Пуховские чтения» — это сказка для повзрослевших детей, вчерашних Кристоферов Робинов: «И они пошли. Но куда бы они ни пришли и что бы ни случилось с ними по дороге, — здесь в Зачарованном Месте на вершине холма в Лесу, маленький мальчик будет всегда, всегда играть со своим медвежонком».Форма выбрана необычная — спектакль-исследование, спектакль-погружение по книге Алана Александра Милна «Винни-Пух и все-все-все».— В этом спектакле главный герой — книга, текст, который, кажется, все читали, все знают, но на самом деле мало кто её помнит и помнит только по мультфильму. А в мультфильме воспроизводится всего три главы из 18. Большую часть книги люди вообще не знают, но им кажется — что они знают. Вот это удивительно: всем известная книга, которая неизвестна почти никому. Этот спектакль — удивительное, забавное очень исследование. И это для взрослых, — рассказал Евгений Гришковец.«Винни- пух» — это история о недостижимом и быстротечном мире детства. Том самом, где не упоминаются деньги, не клянутся в любви, нет страстей, нет героев, нет горя и ликования. В тексте Алана Милна нет никаких конфликтов, даже игрушечных солдатиков — ни деревянных, ни оловянных.«Винни-Пуховские чтения» — попытка Гришковца разобраться в уникальном произведении, который автор-исследователь и не только ставят в один ряд с могучими шедеврами мировой литературы. «Винни-Пух» создан ровно 100 лет назад и переведён на 72 языка. В тонкостях его перевода на русский в спектакле разбиралась эксперт-лингвист.В самом начале «Винни-Пуховских чтений» на сцене обычные люди — участники научно-практической конференции. Но на глазах зрителя они без костюмов и грима перерождаются в жителей Волшебного леса, который и не лес вовсе — а сама наша жизнь. А Винни-Пух, Пятачок, Кролик, Ослик Иа, Сова — вполне узнаваемые персонажи из нашей взрослой действительности. И герои эти — совсем не сказочные. Например, кролик — неуловимый и вечно суетящийся чиновник или специалист по связям с общественностью…— Этот спектакль для тех, кто не растерял детство. Для тех, кому кажется, что он очень взрослый, прагматичный и серьёзный человек. Но во время этой постановки в нём обязательно проснётся, выйдет из него тот самый мальчишка или девчонка, который обрадуется, а может быть — заплачет, — отметил Евгений Гришковец.И знаете что — ведь плакали. Особенно на последней сцене, оказываясь один на один с Винни-Пухом и Кристофером Робином в своём Зачарованном Месте. В том самом прекрасном вчера, где мы не знали огорчений и тревог — совсем как в песне «Yesterday» «The Beatles». Эта песня по сути стала саундтреком к спектаклю: она звучала со сцены и даже в фойе перед премьерой.Какая ещё есть связь между книгой «Винни-Пух» и группой «The Beatles»? В спектакле говорят — возможно, самая прямая и именно Alexander Beаtle — имя персонажа Сашка-Букашка в английской версии книги «Винни-Пух» Алана Милна могло дать лечь в основу названия группы. Ведь и маленьким «Битлам» наверняка тоже читали «Винни-Пуха»!«Винни-Пуховские чтения» — ещё и очень многослойный спектакль. В него гармонично вкрапляются мини-истории про Чарльза Джокина — главного пекаря на борту «Титаника», носовые платки, первого человека на Луне Нила Армстронга, про подаренные миксер и ситечко…В Липецке Евгений Гришковец поделился и своими дальнейшими творческими планами: после Милна будет «перечитывать» Хармса.— Я хочу сделать «Хармсовские чтения». Даниил Хармс был очень популярен в конце 80-х- начале 90-х и сейчас основательно забыт. Я очень хочу, чтобы люди узнали о Хармсе. И если в «Винни-Пуховских чтениях» мы обращаемся к детству, то в работе с Хармсом я хочу обратиться к юности. Все должны пережить возраст Даниила Хармса — то есть быть пижоном, ловеласом, быть классным, быть весёлым, и прожить юность и молодость ярко! — Рассказал Гришковец.