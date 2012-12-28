За выходные автоинспекторы остановили 30 пьяных водителей

Им грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав.

В минувшие выходные автоинспекторы задержали на дорогах Липецкой области 30 водителей в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.«За управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. А возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления, будет осуществляться только после проверки знания ими правил дорожного движения», — отмечают в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.За повторную нетрезвую езду грозит уже уголовная ответственность и более серьёзные санкции: штраф до 300 тысяч рублей, или до 400 часов обязательных работ, или до двух лет принудительных работ, или до двух лет лишения свободы.