За выходные автоинспекторы остановили 30 пьяных водителей
Им грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав.
«За управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. А возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления, будет осуществляться только после проверки знания ими правил дорожного движения», — отмечают в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
За повторную нетрезвую езду грозит уже уголовная ответственность и более серьёзные санкции: штраф до 300 тысяч рублей, или до 400 часов обязательных работ, или до двух лет принудительных работ, или до двух лет лишения свободы.
