Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Прокуратура заинтересовалась вырубкой деревьев в Быхановом саду
Общество
«Киа» выбросило на столб и тротуар после столкновения с автобусом на улице Катукова
Происшествия
Работодатели меняют условия: как в Липецке помогают женщинам найти работу с зарплатой от 50 тысяч
Общество
Уголовные дела кустарных оружейников передают в суд один за другим
Происшествия
Дарёному коню в зубы не смотрят? Грязинцу подарили ручную гранату и теперь он может сесть на восемь лет
Происшествия
В районах Тракторного и 15-го микрорайона отключат холодную воду
Общество
Авария на Катукова: госпитализация водителю «Киа» не понадобилась
Происшествия
Четверо детей пострадали в столкновении на трассе «Дон» в Ельце
Происшествия
Ремонт подземки на площади Металлургов строители обещают закончить в срок
Общество
Сегодня в Липецке: в каких сферах за год сильнее выросла зарплата
Общество
Читать все
В Липецке отремонтировали напрочь убитый проезд между улицами Виктора Музыки и Опытной
Общество
18-летняя жительница Лебедяни «выиграла телефон» в Telegram и перевела деньги мошенникам
Происшествия
Сегодня в Липецке: в каких сферах за год сильнее выросла зарплата
Общество
«Киа» выбросило на столб и тротуар после столкновения с автобусом на улице Катукова
Происшествия
Ещё один пьяный водитель попытался откупиться взяткой в 20 000 рублей
Происшествия
40-летнего мужчину обдало аммиаком — он в реанимации
Происшествия
Четверо детей пострадали в столкновении на трассе «Дон» в Ельце
Происшествия
За выходные автоинспекторы остановили 30 пьяных водителей
Происшествия
25-летняя липчанка попалась с наркотиками
Происшествия
Авария на Катукова: госпитализация водителю «Киа» не понадобилась
Происшествия
Читать все
Происшествия
267
32 минуты назад
1

За выходные автоинспекторы остановили 30 пьяных водителей

Им грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав.

В минувшие выходные автоинспекторы задержали на дорогах Липецкой области 30 водителей в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

«За управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. А возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления, будет осуществляться только после проверки знания ими правил дорожного движения», — отмечают в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

За повторную нетрезвую езду грозит уже уголовная ответственность и более серьёзные санкции: штраф до 300 тысяч рублей, или до 400 часов обязательных работ, или до двух лет принудительных работ, или до двух лет лишения свободы.
ПДД
пьяная езда
2
0
2
2
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Дима
3 минуты назад
Хоть расстрел вводи за пьяное вождение, все равно будут бухими ездить, ну что за люди..
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить