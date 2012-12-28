Заболеваемость ОРВИ за первую неделю сентября выросла на 18%

А количество заболевших коронавирусом выросло на 34%.

С 1 по 7 сентября в Липецкой области заболеваемость ОРВИ оказалась на 18% выше уровня предыдущей недели. Всего зарегистрировано 3092 случая ОРВИ. При этом случаев гриппа не было.Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, сейчас показатель заболеваемости ниже уровня эпидпорога на 31,7%. Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке: на областной центр приходится 62% всех случаев ОРВИ.Среди населения области циркулируют негриппозные респираторные вирусы: риновирусы, РС-вирусы, бокавирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа.Коронавирусом за неделю заболели 47 человек, что выше уровня предыдущей недели на 34%.