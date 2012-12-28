«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
Статистика: липчане продолжают экономить на продуктах питания
Оборот розничной торговли с начала года рос за счет непродовольственного сектора.
Основной вклад в рост внес непродовольственный сектор. Его обороты увеличились на 8%, до 136,8 миллиарда рублей. Доля продаж непродовольственными товарами составила за семь месяцев 53,5% от всего розничного товарооборота. Вместе с тем липчане продолжали экономить на продовольственных товарах в целом — оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями сократился по сравнению с прошлогодним на 6% и составил 118,7 миллиарда рублей.
А вот на готовый общепит расходы жителей Липецкой области заметно выросли. Оборот общественного питания в январе-июле 2025 года составил 9,7 миллиарда рублей, или на 9,8% больше (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года. В расчете на душу населения — 8763 рубля.
Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,6% от оборота розничной торговли.
