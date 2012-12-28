Липецкая вечЁрка: обломки БПЛА упали на дома, избиение школьников и ОРВИ наступает

Сегодня, 5 сентября, обломки БПЛА упали на два дома в Ельце и Лебедяни, полицейские проверяют соцсети подроска, который выкладывал туда избиение школьников, и врачи рассказали о росте инфекционных заболеваний.