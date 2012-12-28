Ваш поезд отправляется с дальней платформы: Железнодорожный вокзал перекрыт из-за угрозы в e-mail
Суд по интеллектуальным правам поставил точку в многомиллионном споре из-за названия шпикачек
Ваш поезд отправляется с дальней платформы: Железнодорожный вокзал перекрыт из-за угрозы в e-mail
Травмировал руку, поэтому вырубал соперников ногами – липчанин стал сильнейшим молодым каратистом России
За удар женщине по голове пластиковым «Оскаром» липецкого общественника оштрафовали на 5 000 рублей
Общество
332
55 минут назад
Липецкая вечЁрка: обломки БПЛА упали на дома, избиение школьников и ОРВИ наступает
Сегодня, 5 сентября, обломки БПЛА упали на два дома в Ельце и Лебедяни, полицейские проверяют соцсети подроска, который выкладывал туда избиение школьников, и врачи рассказали о росте инфекционных заболеваний.
«Погибших и пострадавших нет. На местах работают оперативные службы. Затем проведём оценку ущерба, чтобы оказать жителям помощь», — пообещал губернатор.
Желтый уровень опасности на территории региона ввели после полуночи, а потом в Ельце, Елецком, Долгоруковском и Лебедянском районах, Измалковском и Становлянском округах его изменили на красный. Отменили тревогу только под утро.
Днем пришлось эвакуировать школу № 38 в Липецке. Аноним сообщил о минировании. Оперативные службы проверили здание, информация не подтвердилась.
После обеда службы быстрого регирования проверили железнодорожный вокзал. Сообщение о минировании пришло на почту Грязинской администрации. Сигнал также не подтвердился.
Грязинских школьников запугал малолетний блогер. Он выкладывал видео с жестоким избиением подростков, причем даже в раздевалке школы.
Ученики стали ходить на занятия с родителями, настолько испугались — блогер заявлял, что ему ничего за это не будет. Однако он заблуждался. Видео распространилось в Сети и его изучили полицейские. Они уже нашли автора. После проверки сотрудники полиции дадут правовую оценку действиям всех участников видео.
Новость зацепила комментаторов GOROD48.
«Опять с мамой придет и прощение будит у всех просить», — предположил А.
«Подростковая жестокость шокирует», — ужаснулся Макс.
«Знаем, проходили в этой гимназии № 3 нескончаемый ад булинга. Школа без контроля. Хорошо что полиция обратила внимание на данное учреждение», — сообщил Бывший учащийся.
«В 80-е это было обычным делом. После школы класс на класс, а вечером двор на двор дрались», — не видит проблемы В.
«Только в 80-е лежачих не добивались, и на головах не прыгали», — уточнил комментатор.
С начала сентября, как и прогнозирвали врачи, начался рост простудных инфекционных заболеваний.
В областную клиническую инфекционную больницу с начала недели с симптомами инфекционных заболеваний обратились 337 человек, 114 из которых были госпитализированы. Среди них 77 — с ОРВИ, гриппом, пневмониями и коронавирусной инфекцией (в их числе 27 детей).
В тяжелом состоянии в отделении реанимации сейчас находятся пять взрослых с пневмониями.
— На первом месте среди ОРВИ выявляется риновирусная инфекция, затем парагрипп и аденовирусная инфекция. Новых вирусов, которых мы до этого никогда не регистрировали, нет. Нет пока в нашей больнице и больных гриппом. То, что происходит, практически не отличается от обычной ситуации в начале сентября, — уточнила главврач больницы Лилия Сиротинкина.
Днем в субботу в Липецке, по данным синоптиков, температура составит от +19 до +21 градусов.
0
0
0
0
0
Комментарии