$71,78
€83,08
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Объявлен отбой желтого уровня
Происшествия
В области введен режим воздушной опасности
Происшествия
БПЛА перехвачены над Липецкой областью
Происшествия
На Центральном пляже спасли 14-летнюю девочку
Происшествия
Желтый уровень снят
Происшествия
С начала года на водоёмах области спасли шесть человек, десять погибли
Происшествия
Красный отбой, желтый сохраняется
Происшествия
В Ельце объявлен красный уровень, по всей области — желтый
Происшествия
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
$71,78
€83,08
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липчанин снял на видео Франкенштейна
Общество
Во время действия режима воздушной опасности в Липецкой области сбили украинские БПЛА
Происшествия
Жара спадет в Липецкой области
Погода в Липецке
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Прокати меня, милый, на «Майбахе», по родному селу прокати!
Неделя 48
На Центральном рынке обвалились цены на клубнику
Общество
Звучат сирены: объявлен красный уровень воздушной угрозы
Происшествия
В Липецке школьник решил продать свой компьютер и попал в неприятную историю
Происшествия
Еще в ряде муниципальных округов Липецкой области введен красный уровень
Происшествия
Объявленный ночью красный уровень угрозы БПЛА продолжает действовать и утром
Происшествия
Читать все
Прокати меня, милый, на «Майбахе», по родному селу прокати!
Неделя 48
В Липецкой области объявили отбой желтого уровня
Происшествия
В Липецке школьник решил продать свой компьютер и попал в неприятную историю
Происшествия
Воздушная опасность миновала
Общество
Спасатели предупреждают о сильном ветре и грозе
Общество
Красный уровень переключился на жёлтый
Происшествия
Объявленный ночью красный уровень угрозы БПЛА продолжает действовать и утром
Происшествия
Звучат сирены: объявлен красный уровень воздушной угрозы
Происшествия
В Липецкой области вновь введен желтый уровень
Происшествия
Во время действия режима воздушной опасности в Липецкой области сбили украинские БПЛА
Происшествия
Читать все
Общество
6
3 минуты назад
Воздушная опасность миновала
БПЛА
0
0
0
0
0
Комментарии
Do not enter anything in this field
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с
правилами
.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.:
(4742) 35-72-96
,
35-72-91
email:
boss@gorod48.ru
Новости
Общество
Происшествия
Спорт
Бизнес
Культура
Здоровье
Политика
Видео
Общество
Происшествия
Говорит Липецк
Топ новости
В России
В мире
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство.
Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с
письменного согласия
и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.:
(4742) 74-08-08,
77-55-88
email:
info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов
cookie
подтвердить
Комментарии