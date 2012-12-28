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Общество
208
30 минут назад
2

На Центральном рынке обвалились цены на клубнику

Итоги недели: цены.

За неделю наша корзина дешевых продуктов прибавила в цене 12 рублей 36 копеек.



Набор дорогих продуктов вырос в цене на 200 рублей 70 копеек — к праздникам на рынке подорожала свинина.



На Центральном рынке полно клубники. И что самое главное, она подешевела! Если на прошлой неделе первые ягоды предлагали от 300 до 500 рублей за килограмм. То сейчас от клубника стоит 200 до 350 рублей.



На наш взгляд мелкая клубника, которая подешевле — самая вкусная.

— Купите первую клубнику — она как первая любовь! — рекламирует товар продавщица.

Конкуренция высокая. На рынке выставлены дополнительные прилавки, на которых полно местной ягоды.





— Хорошо клубника сейчас зреет. Много ее, — радуются огородницы.

При этом в магазине цены на клубнику кусаются. Ягоды из Кабардино-Балкарии продают почти по 700 рублей за килограмм (на ценнике, естественно, указана стоимость за 100 граммов, так что будьте внимательны).



При таком изобилии местных ягод, в магазинах снизили цены на манго.



Продолжают впечатлять цены на огурцы. Крупные плоды, правда, без выбора, продают всего по 20 рублей за килограмм!



Местные кабачки предлагают по 150 рублей за килограмм. И они пока пользуются спросом, это через месяц будут их будут навязывать всем знакомым.

— Вы посмотрите, на ножках сок течет, только что сорвал! — нахваливает свой товар продавец.



Молодой картофель на Центральном рынке можно купить по 75 рублей за килограмм, в магазине дороже.



При этом старый, напротив, в магазине дешевле.



Хотя на Центральном рынке на клубни старого урожая тоже делают скидки.



А еще нас удивили цены на кур. На прошлой неделе мы рассказывали об их росте, а сейчас они начали снижаться. Самые дешевые можно купить по 156 рублей 99 копеек за килограмм.

цены
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
липецкие страдания
7 минут назад
А в "Петропарке" съехать с горки 1 (адын) раз на попе - 400 рубчиков. Народ не жмись !
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Гость
18 минут назад
Отдаю детям бесплатно!
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