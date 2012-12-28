Ваш поезд отправляется с дальней платформы: Железнодорожный вокзал перекрыт из-за угрозы в e-mail

Вход в здание закрыт, но отправление пассажиров не остановлено.

Перекрыт вход в здание железнодорожного вокзала «Липецк»: экстренные службы проверяют сообщение о его минировании.— Поезда отправляют на дальние пути, чтобы пассажиры не заходили в вокзал, — рассказал очевидец.По данным GOROD48, сообщение с угрозой о минировании вокзала поступило в Грязинскую администрацию.