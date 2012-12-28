В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Суд по интеллектуальным правам поставил точку в многомиллионном споре из-за названия шпикачек
Ваш поезд отправляется с дальней платформы: Железнодорожный вокзал перекрыт из-за угрозы в e-mail
Происшествия
410
31 минуту назад
Ваш поезд отправляется с дальней платформы: Железнодорожный вокзал перекрыт из-за угрозы в e-mail
Вход в здание закрыт, но отправление пассажиров не остановлено.
— Поезда отправляют на дальние пути, чтобы пассажиры не заходили в вокзал, — рассказал очевидец.
По данным GOROD48, сообщение с угрозой о минировании вокзала поступило в Грязинскую администрацию.
0
0
0
0
0
Комментарии