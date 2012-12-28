Полиция начала проверку по видео с нанесением побоев подросткам в Грязях

Личность драчуна уже установлена.

По соцсетям расходится видео из Грязей с жестокими избиениями подростков на улице, у школы и даже в школьной раздевалке.«В Грязях школьник ведёт Telegram-канал с драками и избиениями сверстников. Часть роликов снята прямо в мужской раздевалке школы. По словам очевидцев, подросток выкладывает кадры без согласия участников и открыто заявляет, что наказания ему не будет. Некоторые школьники теперь боятся гулять и даже ходят на занятия только с родителями», — говорится в комментариях к видео.Записями драк уже заинтересовались грязинские полицейские.— По всем публикациям, в которых демонстрируется противоправное поведение подростка, начаты проверки. Личности несовершеннолетнего, причастного к созданию и распространению видео, а также свидетелей и очевидцев инцидента установлены. По результатам проверки сотрудники полиции дадут правовую оценку действиям всех участников видео, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области,