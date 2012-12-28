Все новости
В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Происшествия
Падение цены после долгого взлета: бензин подешевел в Липецкой области
Экономика
В Липецке выстрелили дробью в Марысю
Происшествия
Обломки БПЛА повредили два дома
Происшествия
Мошенники освоили новый сервис видео-телефонной связи: липчанка лишилась двух миллионов рублей
Происшествия
Сотрудник колонии брал товарами с маркетплейса
Происшествия
Пожарные вновь приехали на фабрику «Roshen»
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
17 лет строгого режима получил ельчанин за убийство 20–летней давности
Происшествия
49-ю и 51-ю липецкие школы отремонтируют задорого
Общество
Саперный спуск стоял в Липецке чуть ли не от памятника основателям Липецка
Общество
Котёнок застрял в вентиляционной шахте общежития
Общество
Сегодня в Липецке: День Матырского, драка с начальником, как способ решения проблем
Общество
Обломки БПЛА повредили два дома
Происшествия
Статистика: в Липецкой области дорожали рыба и гречка, дешевели яйца и овощи
Экономика
Ночью в Липецкой области сбиты два БПЛА
Происшествия
«Семёрку» угнали всего на 100 метров
Происшествия
Полиция начала проверку по видео с нанесением побоев подросткам в Грязях
Происшествия
В областной инфекционке лечат 81 больного с пневмониями
Здоровье
В Липецкой области объявлена воздушная опасность
Происшествия
Происшествия
17 минут назад
Полиция начала проверку по видео с нанесением побоев подросткам в Грязях

Личность драчуна уже установлена.

По соцсетям расходится видео из Грязей с жестокими избиениями подростков на улице, у школы и даже в школьной раздевалке.

«В Грязях школьник ведёт Telegram-канал с драками и избиениями сверстников. Часть роликов снята прямо в мужской раздевалке школы. По словам очевидцев, подросток выкладывает кадры без согласия участников и открыто заявляет, что наказания ему не будет. Некоторые школьники теперь боятся гулять и даже ходят на занятия только с родителями», — говорится в комментариях к видео.

Записями драк уже заинтересовались грязинские полицейские. 

— По всем публикациям, в которых демонстрируется противоправное поведение подростка, начаты проверки. Личности несовершеннолетнего, причастного к созданию и распространению видео, а также свидетелей и очевидцев инцидента установлены. По результатам проверки сотрудники полиции дадут правовую оценку действиям всех участников видео, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 
А
2 минуты назад
Опять с мамой придет и прощение будит у всех просить
