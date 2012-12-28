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Происшествия
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20 минут назад
«ВАЗ», «КамАЗ» и мопед горели в выходные дни
25 выездов пожарные региона сделали за минувшие выходные, в том числе 15 — на тушение мусора и дважды — палов сухой травы.
Мопед загорелся вечером 6 июня в селе Хлевное. 7 июня в селе Аксай Усманского округа огонь повредил кабину и моторный отсек грузовика «КамАЗ», в Ельце сгорел «ВАЗ-21099».
В Липецке 6 июня жильцы квартиры в 17-этажном доме на улице Виктора Музыки потушили диван, а на улице Краснознаменной пожарные остановили огонь в бесхозном строении.
7 июня в селе Хлевное пожарные потушили подвале коммерческого здания на 45 квадратных метрах, в селе Подгорное — одноэтажный жилой дом.
Также пожарные пять раз тушили мусор, в том числе в мусоропроводе многоквартирного дома, и два пала сухой травы. Всего за минувшие выходные пожарные расчеты совершили 25 выездов.
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