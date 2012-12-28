Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Упавший на козырек подъезда липецкой высотки парень скончался в больнице
Происшествия
Заведующая детсадом собрала с подчиненных 370 тысяч
Происшествия
В микрорайоне «Елецкий» открылась одна из крупнейших школ области
Общество
Тело мужчины найдено у понтонной переправы через Дон
Происшествия
Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Происшествия
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
Липецкая вечЁрка: открытие РУМа и школ-гигантов, упавший с 6-го этажа выжил и новые законы
Общество
Сегодня в Липецке: всё больше горожан переходит на удалёнку, нас ждёт сокращение обучения в школах?
Общество
В Липецкой области станет прохладнее
Погода в Липецке
Зарезавшая бабушку 21 ударом двумя ножами девушка получила четыре года колонии
Происшествия
Читать все
В Липецке планируют отказаться от главной насосной станции по перекачке городских нечистот
Общество
В Липецком издательстве начали печатать спецзаказ
Общество
«Турция входит в Евросоюз, тур аннулирован, деньги вернуть невозможно»
Происшествия
Областную библиотеку пообещали отремонтировать еще дешевле
Общество
55-летняя жительница Усмани хотела заработать на криптовалюте и перевела мошенникам 645 000 рублей
Происшествия
Молочный зуб застрял в лёгком пятилетней девочки
Здоровье
В Липецке завтра перекроют улицу Нижнюю Логовую для транспорта
Общество
Монтажник получил удар крюком крана в голову
Происшествия
Статистика: в Липецкой области выросло производство яиц
Экономика
В Липецкой области сухо и до +24
Погода в Липецке
Читать все
Общество
476
сегодня, 14:02
11

В Липецком издательстве начали печатать спецзаказ

На 377 500 бюллетеней уйдут 1,7 тонны бумаги.

В липецком издательстве началась печать бюллетени для выборов депутатов городского Совета. Напечатать должны 377 500 бюллетеней (в том числе 268 200 для голосования с помощью КОИБов).

«Каждый бюллетень имеет две степени защиты: микросетку и микрошрифт. Это специальные элементы, которые возможно создать только типографским способом и совершенно нереально повторить кустарным. Они надёжно защищают избирательные документы от подделок», —рассказал председатель ТИК № 2 Октябрьского округа Липецка Андрей Деев.

Бюллетени для КОИБов и для ручного подсчёта немного отличаются. У стандартного бюллетеня основной текст и защитные элементы размещаются только на лицевой стороне, а у бюллетеня для КОИБов — на двух, для удобства считывания информации машиной.

На изготовление бюллетеней потратят более 1,7 тонны офсетной бумаги высокого качества.

Весь отпечатанный тираж через несколько дней передадут в пять территориальных избирательных комиссий. В участковые избирательные комиссии бланки отправят 10 сентября. До голосования и в его дни — 12, 13 и 14 сентября, бюллетени будут находиться под охраной полиции.
выборы
горсовет
9
0
0
0
4

Комментарии (11)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Алькаш
41 минуту назад
Ух ты,выборы!
Ответить
Электорат
52 минуты назад
будем выбирать наших сладеньких депутатов!
Ответить
Кот
сегодня, 15:46
Если кандидата в депутаты выдвинет рабочий коллектив ,то пойду обязательно!
Ответить
65+
сегодня, 15:36
Сколько станица лишних бюллетеней , хорошо если придут голосовать 25% населения большинство не верят выборы всё решают деньги . Мандаты тупо покупаются только разная цена .
Ответить
Фокс
57 минут назад
Слово "станица" , ориентируясь по смыслу фразы, должно быть написано так - останется. А станица - это у казаков так называется поселение, где есть церковь
Ответить
!
сегодня, 15:15
Дорогое удовольствие. И ничего не решающее.
Ответить
Бабушка
сегодня, 15:05
зачем переводить бумагу
Ответить
Садовод
сегодня, 14:54
Стоило ли тратить бумагу на деньги, а потом ими платить за бумагу, если выборы уже давно согласованы. Если бы они хоть что-то решали, их давно бы отменили
Ответить
1
сегодня, 15:01
Стопроцентнов
Ответить
гость
сегодня, 14:25
Так вот почему столько деревьев вырубили, бумага для бюллетеней нужна
Ответить
Ой ой ой
сегодня, 14:10
Расмешили
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить