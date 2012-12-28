В Липецком издательстве начали печатать спецзаказ

На 377 500 бюллетеней уйдут 1,7 тонны бумаги.

В липецком издательстве началась печать бюллетени для выборов депутатов городского Совета. Напечатать должны 377 500 бюллетеней (в том числе 268 200 для голосования с помощью КОИБов).«Каждый бюллетень имеет две степени защиты: микросетку и микрошрифт. Это специальные элементы, которые возможно создать только типографским способом и совершенно нереально повторить кустарным. Они надёжно защищают избирательные документы от подделок», —рассказал председатель ТИК № 2 Октябрьского округа Липецка Андрей Деев.Бюллетени для КОИБов и для ручного подсчёта немного отличаются. У стандартного бюллетеня основной текст и защитные элементы размещаются только на лицевой стороне, а у бюллетеня для КОИБов — на двух, для удобства считывания информации машиной.На изготовление бюллетеней потратят более 1,7 тонны офсетной бумаги высокого качества.Весь отпечатанный тираж через несколько дней передадут в пять территориальных избирательных комиссий. В участковые избирательные комиссии бланки отправят 10 сентября. До голосования и в его дни — 12, 13 и 14 сентября, бюллетени будут находиться под охраной полиции.