В Липецке — большое отключение холодной воды

Из-за плановых ремонтных работ на сетях без холодной воды 2 сентября останутся жители Сселок, Дачного, Матырского, Новой Жизни, станции Казинка, нескольких центральных улиц города, предупредили в «РВК-Липецк».



С 08:00 и до окончания работ подачу холодной воды временно ограничат жителям Ссёлок — в домах №№ 1-60 по улице Ленина, на улицах Набережной, Пушкина, Лесной.С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 3, 5, 9 по улице Стаханова, №№ 30, 32, 33/1 по улице Игнатьева, №№ 21, 25, 25/1 по улице Семашко, №№ 1а, 3, 3/2, 3/3, 5, 5/2, 7, 7/2, 8, 9, 10, 12 по улице Липовской.С 11:30 и до окончания работ без холодной воды останутся Дачный, Матырский, Новая Жизнь, станция Казинка — дома №№ 19, 26, 29, 31 по улице Светлова, №№ 13, 19 по улице Ярославской, №№ 2а, 4, 4а, 4/2, 6, 8, 8а, 12, 12а, 16, 35, 37 по улице Писарева, №№ 23б, 111, 111а, 113 по улице Асфальтной, № 1б в переулке Виноградном. № 5а по улице Уральской, №№ 1, 2, 3, 3а, 4, 4б, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 17б, 18, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 23а по улице Энергостроителей, №№ 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 20, 22, 22а по улице Моршанской, №№ 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 43, 180 по улице Центральной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17в по улице Физкультурной, №№ 1, вл.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 19, 20 по улице Российской, №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 по улице Сельскохозяйственной. № 12 по улице Таежной, №№ 33а, 35 по улице Ладыгина, № 2а по улице Железногорской, № 101 по улице Привокзальной. Не будет холодной воды у жителей частного сектора улиц Нектарной, Черешневой, Лозовой, Ивовой, Ореховой, Грушевой, Радужной, Малиновой, Ромашковой, Барабанщикова, Бахаева, Ануфриева, Папанина, Надежды, Моршанской, Физкультурной, Саратовской, Российской, Солнечной, Энергостроителей, Уральской, Сельскохозяйственной, Патриотической, Добровской, Бурлакова, Зорге, Варшавской, Олимпийской, Писарева, Постышева, Дачной, Железнодорожной, Комсомольской, Артема, Тихой, Центральной, Шаумяна, Локомотивной, Бригадной, Череповецкой, Асфальтной, Липецкой, Фабричной, Кибальчича, Морской, Ладыгина, Таёжной, Пензенской, Владимирской, Фруктовой, Калужской, Кавказской, Мурманской, Железногорской, Дополнительной, Привокзальной, Фиалковой, Васильковой, Ярославской, переулков Виноградного, Жасминового, проезда Каштанового.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. после окончания работ возможно повышение мутности воды.2 сентября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1 в переулке Кочубея, №№ 13. 21, 26, 35 по улице Кирова, № 22 по улице Комсомольской, № 23 по улице Котовского, №№ 3, 9 в переулке Павлика Морозова, №№ 9, 24, 26, 28 по улице Школьной, № 31 по улице Ангарской, №№ 1а, 12, 25, 26а, 38 по улице Жактовской, № 11 по улице Городовикова, № 7 по улице Исполкомовской, № 49а по улице Минской, № 11а по улице Паровозной, №№ 1а, 2а, 4, 30в, 33, 47а по улице Поселковой, №№ 1, 1в, 1г, 1д, 2, 11 по улице Прудной, №№ 17, 21, 25 по улице Рудничной, № 1 по улице Вешенской, № 1а по улице Космонавтов (Ссёлки), № 17 по улице Палисадной, №№ 33а, 42, 47 по улице Асфальтной, № 29 по улице Байкальской, № 44 по улице Владимирской, № 77 по улице Кибальчича, №№ 18, 21 по улице Майской, №№ 19, 19а, 23, 53, 70, 93а, 97, 124 по улице Морской, № 42 по улице Привокзальной, № 20 по улице Речной, №№ 5, 19а, 20 по улице Санаторной, №№ 1а, 3, 12, 15, 22, 30/1 по улице Таежной, №№ 24а, 31, 44 по улице Тепличной, №№ 2, 26 по улице Уступной, № 3 по улице Фруктовой, на улицах Чкалова, Механизаторов, Ново-Весовой, Рябиновой, Солнечной, Ударников, Смирнова, Аллейной, Камышовой (Ссёлки), Посадской, Ракитной, Сокольской (Ссёлки), Ковалева, Владивостокской, Краснодарской, Липецкой, Пензенской, Южной, в переулке Володи Дубинина.Также в этот период обесточат поселок Новая жизнь, станцию Казинка, Ссёлки, садоводчества «Строитель», «Металлург-6», «Ударник».