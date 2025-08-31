Все новости
Пожар ликвидирован, кафе выгорело
Происшествия
На улице Неделина горит кафе быстрого питания
Происшествия
«Мы живём словно в кошмаре и не можем уснуть»
Происшествия
Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
Происшествия
Картофель дешевеет, кабачки дорожают
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В первый день осени в Липецкой области до +33
Погода в Липецке
Лето укатилось августом в закат — кто не видел лета, сам и виноват
Неделя 48
Снова в школу: 1 сентября за парты в Липецкой области сядут около 127 тысяч школьников.
Общество
Жителю Московской области грозит до 5 лет лишения свободы за обман ельчанина при продаже телефона
Общество
«Мы живём словно в кошмаре и не можем уснуть»
Происшествия
Пожар ликвидирован, кафе выгорело
Происшествия
Снова в школу: 1 сентября за парты в Липецкой области сядут около 127 тысяч школьников.
Общество
На улице Неделина горит кафе быстрого питания
Происшествия
Картофель дешевеет, кабачки дорожают
Общество
Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
Происшествия
В первый день осени в Липецкой области до +33
Погода в Липецке
Лето укатилось августом в закат — кто не видел лета, сам и виноват
Неделя 48
Жителю Московской области грозит до 5 лет лишения свободы за обман ельчанина при продаже телефона
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Происшествия
8971
вчера, 16:04
35

Пожар ликвидирован, кафе выгорело

Подробности громкого происшествия на улице Неделина.

Сотрудники МЧС по Липецкой области отчитались о ликвидации пожара в одноэтажном кафе быстрого питания на улице Неделина.

По данным ведомства, в тушении принимали участие 2 единицы техники и 8 человек личного состава.

При этом опубликованные МЧС фотографии говорят о том, что кафе серьёзно пострадало, некоторые его части выгорели почти полностью.

В ведомстве сообщили, что обошлось без пострадавших: люди покинули заведение самостоятельно ещё до прибытия борцов с огнём. По предварительным данным, возгорание произошло в зоне приготовления пищи. Причины ещё предстоит устанавливать.

photo_2025-08-31_13-42-53.jpg

Фото ГУ МЧС по Липецкой области
Пожар
0
16
5
17
7

Комментарии (35)

Сначала новые
вв
вчера, 23:46
Бизнес отжимают, делёж начался.
Буба
вчера, 22:39
Кафе с шаурмичной перепутали
Рад за них.
вчера, 20:54
Ну теперь хоть жители близлежащих домов вздохнут полной грудью.
Липчанка
вчера, 20:23
А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо
Пожарник ,
вчера, 20:19
это тот ,который любит поспать !
да-уж
вчера, 20:49
Пожарник да, о ПОЖАРНЫЙ нет.
Эксперт
вчера, 19:53
Что выяснять если полный камаз уже вывезли борохла сгоревшего? Или со слов хозяина заключение будут?
Часто там хожу
вчера, 19:11
Воняет эта шаурмичная, постоянно что-то они жарят, дым стоит. Бедные жители, кто живёт рядом с этой шаурмичной
ТомСойер
вчера, 19:04
Надеюсь не одна шаурма не пострадала? Все удалось спасти?
Заготовки шаурмы
вчера, 19:59
заранее разбежались.
омсквич
вчера, 18:58
Ну теперь чебуреки и картошка фри подорожают
чебуречные войны
вчера, 18:18
эпизод 1
Точно)))
вчера, 19:25
Эпизод 2. "Беляш наносит ответный удар"
