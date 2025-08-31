Что-то пошло не так: угонщики грузовика врезались в легковушку и разнесли забор школьного стадиона
вчера, 16:04
Пожар ликвидирован, кафе выгорело
Подробности громкого происшествия на улице Неделина.
По данным ведомства, в тушении принимали участие 2 единицы техники и 8 человек личного состава.
При этом опубликованные МЧС фотографии говорят о том, что кафе серьёзно пострадало, некоторые его части выгорели почти полностью.
В ведомстве сообщили, что обошлось без пострадавших: люди покинули заведение самостоятельно ещё до прибытия борцов с огнём. По предварительным данным, возгорание произошло в зоне приготовления пищи. Причины ещё предстоит устанавливать.
Фото ГУ МЧС по Липецкой области
