Пожар ликвидирован, кафе выгорело

Подробности громкого происшествия на улице Неделина.

В ведомстве сообщили, что обошлось без пострадавших: люди покинули заведение самостоятельно ещё до прибытия борцов с огнём. По предварительным данным, возгорание произошло в зоне приготовления пищи. Причины ещё предстоит устанавливать.











Фото ГУ МЧС по Липецкой области