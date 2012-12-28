Cсора в цветочном сквере на площади Революции закончилась кражей

34-летняя женщина присвоила выпавший из кармана оппонента телефон.

34-летнюю липчанку подозревают в краже мобильного телефона.«Между парнем и женщиной произошла ссора в цветочном сквере на площади Революции, где каждый из них проводил время в своей компании. Женщина сделала замечание 21-летнему парню, который, как ей казалось, нарушал общественный порядок, но тот не изменил своего поведения. А когда из кармана парня выпал телефон — женщина его присвоила. Так она решила проучить обидчика», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Сумма ущерба составила 9 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.