Два человека пострадали при пожаре в садовом домике

Муж и жена находятся в больнице.

В ночь с субботы на воскресенье в СНТ «Венера» загорелся садовый домик. В пожаре пострадали два человека — 60-летний мужчина и его 58-летняя жена.Супруги госпитализированы. Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчине диагностированы ожоги 15% тела, женщине — 8% тела.Причина пожара устанавливается.