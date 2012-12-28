20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
Два человека пострадали при пожаре в садовом домике
Муж и жена находятся в больнице.
Супруги госпитализированы. Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, мужчине диагностированы ожоги 15% тела, женщине — 8% тела.
Причина пожара устанавливается.
