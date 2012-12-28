Липецкая школьница выполнила норматив мастера спорта по стрельбе

Вдвойне ценно, что липчанка отличилась в олимпийском упражнении.

Второе «золото» Осташова завоевала в тандеме с Львом Волковым в соревнованиях смешанных пар в той же дисциплине – стрельбе из пистолета с 10 метров. Их победа стала очередным подтверждением высокого уровня липецких стрелков.











Липецкий дуэт выше всех





Финал VI летней Спартакиады учащихся по стендовой стрельбе в Казани вылился в триумф липчанки Ангелины Осташовой.Воспитанница областной спортивной школы резерва по стрелковым видам спорта в личном зачёте выиграла соревнования по стрельбе из пневматического пистолета – 60 выстрелов с 10 метров. Победа в этом виде особенно почётна, ведь это олимпийское упражнение. Ангелина большинство выстрелов уложила в «десятку» и сумела выполнить норматив мастера спорта России – 571 очко из 600 возможных.Подготовила чемпионов тренер Татьяна Степанищева.