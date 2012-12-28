Главный тренер «Спартака» не смог объяснить поведение фанатов, а Бугаков не согласен, что выставил «второй состав»
Липецкая школьница выполнила норматив мастера спорта по стрельбе
Вдвойне ценно, что липчанка отличилась в олимпийском упражнении.
Воспитанница областной спортивной школы резерва по стрелковым видам спорта в личном зачёте выиграла соревнования по стрельбе из пневматического пистолета – 60 выстрелов с 10 метров. Победа в этом виде особенно почётна, ведь это олимпийское упражнение. Ангелина большинство выстрелов уложила в «десятку» и сумела выполнить норматив мастера спорта России – 571 очко из 600 возможных.
Второе «золото» Осташова завоевала в тандеме с Львом Волковым в соревнованиях смешанных пар в той же дисциплине – стрельбе из пистолета с 10 метров. Их победа стала очередным подтверждением высокого уровня липецких стрелков.
Липецкий дуэт выше всех
