Общество
79
38 минут назад

Липецкая школьница выполнила норматив мастера спорта по стрельбе

Вдвойне ценно, что липчанка отличилась в олимпийском упражнении.

Финал VI летней Спартакиады учащихся по стендовой стрельбе в Казани вылился в триумф липчанки Ангелины Осташовой.

Воспитанница областной спортивной школы резерва по стрелковым видам спорта в личном зачёте выиграла соревнования по стрельбе из пневматического пистолета – 60 выстрелов с 10 метров. Победа в этом виде особенно почётна, ведь это олимпийское упражнение. Ангелина большинство выстрелов уложила в «десятку» и сумела выполнить норматив мастера спорта России – 571 очко из 600 возможных.

Второе «золото» Осташова завоевала в тандеме с Львом Волковым в соревнованиях смешанных пар в той же дисциплине – стрельбе из пистолета с 10 метров. Их победа стала очередным подтверждением высокого уровня липецких стрелков.

5271513246043602882.jpg

Липецкий дуэт выше всех

Подготовила чемпионов тренер Татьяна Степанищева.
