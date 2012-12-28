«Художников сегодня совершенно не ставят ни во что!»: скандал вокруг реставрации мемориала на площади Героев
сегодня, 09:02
Парни из Усмани пытались подзаработать поджогом автомобиля
Теперь всех троих ждёт суд, а заказчик их цинично «кинул».
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, самый старший из парней откликнулся в Интернете на предложение незнакомца о подработке, суть которой состояла в уничтожении чужого авто. К делу молодой человек привлёк своих младших знакомых. В итоге втроём они подпалили «ВАЗ 2107», принадлежащий 42-летней жительнице Усмани. Ущерб составил около 100 тысяч рублей.
Автомобиль пострадал, но до конца не выгорел
На период следствия 21-летний парень заключён под стражу, а два его предполагаемых подельника отправлены под подписку о невыезде. Молодым людям грозит до 5 лет лишения свободы.
Фото УМВД РФ по Липецкой области
