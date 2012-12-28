Парни из Усмани пытались подзаработать поджогом автомобиля

Теперь всех троих ждёт суд, а заказчик их цинично «кинул».

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, самый старший из парней откликнулся в Интернете на предложение незнакомца о подработке, суть которой состояла в уничтожении чужого авто. К делу молодой человек привлёк своих младших знакомых. В итоге втроём они подпалили «ВАЗ 2107», принадлежащий 42-летней жительнице Усмани. Ущерб составил около 100 тысяч рублей.















Автомобиль пострадал, но до конца не выгорел





На период следствия 21-летний парень заключён под стражу, а два его предполагаемых подельника отправлены под подписку о невыезде. Молодым людям грозит до 5 лет лишения свободы.







Фото УМВД РФ по Липецкой области

Следственный отдел ОМВД России по Усманскому району изучает обстоятельства поджога автомобиля тремя молодыми людьми. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», фигурантам 21, 19 и 18 лет.Самое интересное началось потом. Обещавший вознаграждение в 25 тысяч рублей «работодатель» перестал выходить на связь и удалил переписку. Легкий и быстрый заработок обернулся для компании молодых людей уголовным делом.