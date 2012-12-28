Все новости
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
На улицы Липецка возвращают лишь каждую шестую выловленную собаку
Общество
На проспекте Мира столкнулись «ВАЗ» и «Митсубиси»: два человека в больнице
Происшествия
Один БПЛА уничтожен над Липецкой областью утром
Происшествия
Циклон вернет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: День российского флага, липчан не хотят отпускать на линейки к детям 1 сентября
Общество
В трех районах области угроза атаки БПЛА
Происшествия
Еще один БПЛА сбит над Липецкой областью
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибший мотоциклист, продажа больничных и трамваи на Октябрьском мосту
Общество
Цены на бензин продолжают расти
Общество
В сентябре эпидемиологи ждут подъем заболеваемости опасными инфекциями в детсадах и школах
Общество
В случае атак БПЛА голосование на выборах депутатов будет приостановлено
Общество
Объявлен отбой красного уровня
Происшествия
15-летний подросток обвиняется в связи с террористической организацией
Происшествия
Статистика: в июле подешевели картофель и яйца, подорожали мясо и общепит
Экономика
В «Прометее» участники патриотического форума создали капсулу времени
Общество
В интеллектуальном турнире «Металлургические вечера» приняли участие 1500 сотрудников НЛМК
НЛМК Live
Еще один БПЛА сбит над Липецкой областью
Происшествия
Житель Курской области признался в смертельном избиении измалковского рабочего
Происшествия
Красный уровень объявлен на всей территории области
Происшествия
Общество
232
58 минут назад

В «Прометее» участники патриотического форума создали капсулу времени

Ее откроют в год 100-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В Липецкой области проходит первый молодёжный патриотический форум ЦФО. Он собрал около 100 участников из 18 субъектов Центрального и Южного Федерального округов России, Республики Беларусь. 

«Форум инициирован спикером Липецкого областного Совета депутатов Владимиром Сериковым и проводится при поддержке правительства региона и полномочного представителя президента в Центральном Федеральном округе Игоря Щёголева», — сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета.

В первый день форума его частники поиграли в военно-патриотическую игру «Зарница», выслушали лекции спикера облсовета Владимира Серикова, представителей Ростовской области и Краснодарского края и ответственного секретаря Совета молодёжных парламентов ЦФО Татьяны Некрасовой.

Центральным событием первого дня стала закладка капсулы времени. Она будет открыта в год столетия Великой Победы. Послания липчанам будущего оставили ветеран Великой Отечественной войны Пётр Кириллович Толканёв, отметивший в этом году свой вековой юбилей,  участник специальной военной операции Антон Мещеряков и дети, отдыхающие в «Прометей».

Также участники форума зажгли свечу памяти в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Дальнейшая программа форума включает знакомство с областью и ряд образовательных лекций.

Фото пресс-службы Липецкого областного Совета

