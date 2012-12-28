Сегодня в Липецке: День российского флага, липчан не хотят отпускать на линейки к детям 1 сентября
В «Прометее» участники патриотического форума создали капсулу времени
Ее откроют в год 100-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«Форум инициирован спикером Липецкого областного Совета депутатов Владимиром Сериковым и проводится при поддержке правительства региона и полномочного представителя президента в Центральном Федеральном округе Игоря Щёголева», — сообщает пресс-служба Липецкого областного Совета.
В первый день форума его частники поиграли в военно-патриотическую игру «Зарница», выслушали лекции спикера облсовета Владимира Серикова, представителей Ростовской области и Краснодарского края и ответственного секретаря Совета молодёжных парламентов ЦФО Татьяны Некрасовой.
Центральным событием первого дня стала закладка капсулы времени. Она будет открыта в год столетия Великой Победы. Послания липчанам будущего оставили ветеран Великой Отечественной войны Пётр Кириллович Толканёв, отметивший в этом году свой вековой юбилей, участник специальной военной операции Антон Мещеряков и дети, отдыхающие в «Прометей».
Также участники форума зажгли свечу памяти в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Дальнейшая программа форума включает знакомство с областью и ряд образовательных лекций.
Фото пресс-службы Липецкого областного Совета
