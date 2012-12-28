В Липецкой области дожди и до +24

Станет заметно прохладнее.

23 августа Липецкая область будет находиться под влиянием фронтов циклона, проходящего по северу европейской территории России, пройдут дожди различной интенсивности. 24 августа погоду в регионе будет определять обширный циклон с центром над северо-западом европейской территории России, небольшой дождь пройдет местами. 25 августа атмосферное давление начнет расти, осадки прекратятся.Среднесуточные температуры воздуха составят: 23 августа — 19 градусов тепла, что в пределах нормы, 24 и 25 августа — 15-16 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью дожди, местами сильные, днем кратковременные дожди, местами ливни. Ветер ночью переменный, слабый, 3-8 м/сек, днем западный, усилится до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от +13 до +18 градусов, днем — от +19 до +24.В Липецке облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура ночью будет от +14 до +16 градусов, днем — от +21 до +23 градусов.День 23 августа стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +35. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году — 4 градуса тепла.