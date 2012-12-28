Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Обижавших пенсионерок девочек нашли – с ними работают следователи
Происшествия
Липецкого врача обвиняют в продаже больничных и справок об инвалидности
Происшествия
Липецкая вечЁрка: «чёрные риелторы», бешеная «Приора» и в центре города вырублен лес
Общество
Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе
Общество
С доставившего груз на склад «Вайлдберриз» досрочно липецкого перевозчика требуют 680 000 рублей
Общество
Ремонт самой старой школы Липецка подорожал на 200 миллионов рублей
Общество
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
16-летний парень прокатил друзей на капоте и двери: на него составили четыре протокола
Происшествия
Гинекологи удалили липчанке пятикилограммовую опухоль
Здоровье
Электровелосипед столкнулся с автомобилем: велосипедист госпитализирован
Происшествия
Читать все
Сводный студенческий десант высадился в лебедянских садах
Общество
Через Октябрьский мост вот-вот начнут курсировать трамваи
Общество
В Ельце погиб мотоциклист
Происшествия
На улицы Липецка возвращают лишь каждую шестую выловленную собаку
Общество
Внимание! Угроза атаки БПЛА
Происшествия
В области введён желтый уровень опасности
Происшествия
Циклон вернет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
Цены на бензин продолжают расти
Общество
В частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Общество
Красный уровень отменен
Происшествия
Читать все
Общество
26
15 минут назад
1

Цены на бензин продолжают расти

Рост цен на бензин ускорился на прошлой неделе, топливо в среднем подорожало на 42 копейки. 

Цены на бензин в Липецкой области на прошлой неделе продолжили расти: они увеличились уже на 0,7% против 0,6% неделей ранее. Подорожали два из четырех наблюдаемых видов топлива — второй месяц остается неизменной стоимость бензина премиальной марки, также остановился рост дизельного топлива. Липецкстат представил очередные данные в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 12 по 18 августа.

Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,7% и составила 61,75 рубля за литр против 61,33 рубля неделей ранее. Так, на 0,6% подорожала марка бензина АИ-92 — до 58,22 рубля, на 11 августа его стоимость составляла 57,90 рубля. Заметнее всего подорожал бензин марки АИ-95, на 0,9%, с 63,28 рубля до 63,82 рубля. Дизельное топливо остановилось на стоимости за литр 67,70 рубля. Цена бензина марки АИ-98 также осталась прежней - 86,57 рубля.

0
0
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
велосипедист
5 минут назад
Как ездил, так и буду ездить. Хоть 100 рублей стоит.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить