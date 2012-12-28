Сегодня в Липецке: выжить после отпуска, где искать работу мечты с самой высокой зарплатой в городе
С доставившего груз на склад «Вайлдберриз» досрочно липецкого перевозчика требуют 680 000 рублей
Цены на бензин продолжают расти
Рост цен на бензин ускорился на прошлой неделе, топливо в среднем подорожало на 42 копейки.
Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,7% и составила 61,75 рубля за литр против 61,33 рубля неделей ранее. Так, на 0,6% подорожала марка бензина АИ-92 — до 58,22 рубля, на 11 августа его стоимость составляла 57,90 рубля. Заметнее всего подорожал бензин марки АИ-95, на 0,9%, с 63,28 рубля до 63,82 рубля. Дизельное топливо остановилось на стоимости за литр 67,70 рубля. Цена бензина марки АИ-98 также осталась прежней - 86,57 рубля.
