Цены на бензин продолжают расти

Рост цен на бензин ускорился на прошлой неделе, топливо в среднем подорожало на 42 копейки.

Цены на бензин в Липецкой области на прошлой неделе продолжили расти: они увеличились уже на 0,7% против 0,6% неделей ранее. Подорожали два из четырех наблюдаемых видов топлива — второй месяц остается неизменной стоимость бензина премиальной марки, также остановился рост дизельного топлива. Липецкстат представил очередные данные в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 12 по 18 августа.Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,7% и составила 61,75 рубля за литр против 61,33 рубля неделей ранее. Так, на 0,6% подорожала марка бензина АИ-92 — до 58,22 рубля, на 11 августа его стоимость составляла 57,90 рубля. Заметнее всего подорожал бензин марки АИ-95, на 0,9%, с 63,28 рубля до 63,82 рубля. Дизельное топливо остановилось на стоимости за литр 67,70 рубля. Цена бензина марки АИ-98 также осталась прежней - 86,57 рубля.