Липецкая вечЁрка: дерзкое ограбление, хорошие новости из Военного городка и переход для Мудиловки
Происшествия
сегодня, 10:06
«Вам посылка»: классическая мошенническая многоходовка лишила липчанку жилья и денег
46-летняя жительница Липецка стала жертвой мошенников, которые убедили её продать квартиру и перевести все сбережения на «безопасные счета». Общий ущерб составил около 3 миллионов рублей.
Позже аферисты сообщили, что её квартирой интересуются «чёрные риелторы», и посоветовали срочно продать жильё, чтобы оно «не досталось мошенникам». Липчанка согласилась, выручила 2,4 миллиона рублей и перевела всю сумму злоумышленникам. Обещанного возврата денег она так и не дождалась.
По факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
