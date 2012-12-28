Все новости
26-летняя женщина-водитель улетела в подсолнечное поле
Происшествия
На улице Краснозаводской самосвал провалился в яму
Происшествия
Жители части улиц Липецка остались без света
Общество
Больше не на «М»: у жителей липецкого анклава появился переход через железнодорожные пути
Общество
«И они ещё борются за почётное звание «дома высокой культуры быта»!
Общество
11-летний мальчик с электросамокатом попал под колёса «Шевроле»
Происшествия
Пенсионерка забыла в открытой машине ключи: «Ладу» тут же угнали
Происшествия
В Липецке ищут подрядчиков для капремонта 49-й и 51-й школ
Общество
Три долгостроя в Военном городке доведет до ума и продаст госкорпорация ДОМ.РФ
Общество
В двойном столкновении на улице Циолковского пострадала 33-летняя женщина
Происшествия
На улице Краснозаводской самосвал провалился в яму
Происшествия
Эксперты проверяют несущую способность лестницы-«заброшки» у педуниверситета
Общество
«Вам посылка»: классическая мошенническая многоходовка лишила липчанку жилья и денег
Происшествия
В районе Карьера и на одной из центральных улиц отключат холодную воду
Общество
22-летняя липчанка обокрала пенсионерку
Происшествия
Выходные в Липецке: тысячи людей без воды, петь будут даже улицы
Общество
Всю ночь в Липецкой области действовал желтый уровень воздушной опасности
Происшествия
Липецкая вечЁрка: дерзкое ограбление, хорошие новости из Военного городка и переход для Мудиловки
Общество
На одной улице Матырского отключат воду
Общество
Скоро в школу: для липчан работает «горячая линия» по качеству и безопасности детских товаров
Общество
Происшествия
562
сегодня, 10:06
19

«Вам посылка»: классическая мошенническая многоходовка лишила липчанку жилья и денег

46-летняя жительница Липецка стала жертвой мошенников, которые убедили её продать квартиру и перевести все сбережения на «безопасные счета». Общий ущерб составил около 3 миллионов рублей.

В конце июля женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником курьерской службы. Поскольку липчанка действительно ожидала посылку, она уточнила адрес доставки. Затем ей предложили установить приложение для отслеживания заказа, а после — авторизоваться через чат-бота якобы на портале Госуслуг. Когда вход «не удался», с ней связался «администратор», заявивший, что её данные украдены. Чтобы «спасти деньги», женщина перевела 600 тысяч рублей через установленную мошенниками программу.

Позже аферисты сообщили, что её квартирой интересуются «чёрные риелторы», и посоветовали срочно продать жильё, чтобы оно «не досталось мошенникам». Липчанка согласилась, выручила 2,4 миллиона рублей и перевела всю сумму злоумышленникам. Обещанного возврата денег она так и не дождалась.

По факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
мошенничество
0
4
3
0
0

Комментарии (19)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Сергей Б
32 минуты назад
Не понимаю одного: у нас нет умных людей, хороших поступков в городе? Зачем пишите про "этих" всегда.?
Ответить
нигилист
38 минут назад
Опять эти чУдные новостЯ о людях из фэнтезийного мира. ну и комментаторы соответствующие..
Ответить
Элиот
41 минуту назад
46 лет! Вроде бы должно накопиться мозгов к этому времени. Ан нет, не накопилось, ну и хорошо. Кто-то квартирку прикупил по дешовке.
Ответить
Лиза
52 минуты назад
Ну нельзя же быть такой наивной (мягко сказано) !!!
Ответить
Внушаемый
сегодня, 10:18
Липчанка действительно ждала посылку и ей позвонил неизвестный,представившись курьером службы доставки ! Утечка информации однозначно !
Ответить
Бабка Первая
40 минут назад
Необязательно утечка. Закидывают вслепую удочку "на дурачка". Мне, тьфу-тьфу, звонить и писать давно перестали, п.ч. игнорировала или прикидывалась то подполковником.., то неслышащей дурой. А мужа недавно несколько дней подряд долбили "посылками" с разных номеров. Как перестал вести беседы и ругаться - так пока отстали.
Ответить
Правы
7 минут назад
Необязательно утечка. Закидывают вслепую удочку "на дурачка". Мне, тьфу-тьфу, звонить и писать давно перестали, п.ч. игнорировала или прикидывалась то подполковником.., то неслышащей дурой. А мужа недавно несколько дней подряд долбили "посылками" с разных номеров. Как перестал вести беседы и ругаться - так пока отстали. Да зачем какая-то утечка. Скорее на дурочку расчёт. Ну, в этот раз нехилый улов.
Ответить
Ну и что?
сегодня, 10:29
Ну и пусть утечка. Она не помнила адрес, куда заказывала доставку?
Ответить
Вот
сегодня, 10:13
Даже субботнее утро начинается с новостей о глупых поступках ненужных людей...
Ответить
Animal planet.
55 минут назад
А ты кому нужен? Я не давно писал,что у меня папа чуть попался,код сказал,и как бы очнулся,сразу в полицию побежал. В полиции сразу позвонили в банк,и кредит на 300 тыс отменили. Телефон заблокировали,теперь они не смогут с этого телефона обманывать людей. Звонок был из страны на букву У.
Ответить
Эх, гениально!
49 минут назад
А ты кому нужен? Я не давно писал,что у меня папа чуть попался,код сказал,и как бы очнулся,сразу в полицию побежал. В полиции сразу позвонили в банк,и кредит на 300 тыс отменили. Телефон заблокировали,теперь они не смогут с этого телефона обманывать людей. Звонок был из страны на букву У. Заблокировали телефон? Ну Вы с папой гении! Они с другого позвонят. А запрет самозапрет на кредиты не додумались установить?
Ответить
Animal planet.
42 минуты назад
Заблокировали телефон? Ну Вы с папой гении! Они с другого позвонят. А запрет самозапрет на кредиты не додумались установить? Читай внимательно,в полиции заблокировали этот номер телефона,главное что они с этого номера никого не обманут А насчёт звонков предупредили,что они могут звонить с других номеров. Не умничай!
Ответить
Эх, гениально!
23 минуты назад
Читай внимательно,в полиции заблокировали этот номер телефона,главное что они с этого номера никого не обманут А насчёт звонков предупредили,что они могут звонить с других номеров. Не умничай! Читай внимательно: почему не поставили самозапрет на кредит, гении сыска? Что с того, что номер заблокировали и они с него не позвонят? Сервис "подмена номера" никто не запретил. Вы знаете о нём?
Ответить
Вот
51 минуту назад
А ты кому нужен? Я не давно писал,что у меня папа чуть попался,код сказал,и как бы очнулся,сразу в полицию побежал. В полиции сразу позвонили в банк,и кредит на 300 тыс отменили. Телефон заблокировали,теперь они не смогут с этого телефона обманывать людей. Звонок был из страны на букву У. Люди обычно нужны своей семье. На близких лежит забота о здоровье, безопасности, финансовой грамотности. Этой женщине не с кем было посоветоваться? Значит ненужная.
Ответить
Animal planet.
38 минут назад
Люди обычно нужны своей семье. На близких лежит забота о здоровье, безопасности, финансовой грамотности. Этой женщине не с кем было посоветоваться? Значит ненужная. Когда папе позвонили,мама услышала разговор,сказала что это мошенники,и что бы он бросил трубку,так он ушел в сад и продолжил разговор. Мама кормила кошек,а потом он как бы очнулся,это точно гипноз.
Ответить
Вот
21 минуту назад
Когда папе позвонили,мама услышала разговор,сказала что это мошенники,и что бы он бросил трубку,так он ушел в сад и продолжил разговор. Мама кормила кошек,а потом он как бы очнулся,это точно гипноз. А маме были важнее кошки, а не родной Человек? Выйти в сад за ним она не могла идейно? Вот ч и говорю, что бывают ненужные люди.
Ответить
Павел
7 минут назад
А маме были важнее кошки, а не родной Человек? Выйти в сад за ним она не могла идейно? Вот ч и говорю, что бывают ненужные люди. Достойная жена и член семьи )))
Ответить
Гипноз
сегодня, 10:27
Незарекайтесь,они под гипнозом.
Ответить
Гостья
сегодня, 10:36
Незарекайтесь,они под гипнозом. Под гипнозом пару недель, серьёзно?
Ответить
