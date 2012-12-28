«Вам посылка»: классическая мошенническая многоходовка лишила липчанку жилья и денег

46-летняя жительница Липецка стала жертвой мошенников, которые убедили её продать квартиру и перевести все сбережения на «безопасные счета». Общий ущерб составил около 3 миллионов рублей.

В конце июля женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником курьерской службы. Поскольку липчанка действительно ожидала посылку, она уточнила адрес доставки. Затем ей предложили установить приложение для отслеживания заказа, а после — авторизоваться через чат-бота якобы на портале Госуслуг. Когда вход «не удался», с ней связался «администратор», заявивший, что её данные украдены. Чтобы «спасти деньги», женщина перевела 600 тысяч рублей через установленную мошенниками программу.Позже аферисты сообщили, что её квартирой интересуются «чёрные риелторы», и посоветовали срочно продать жильё, чтобы оно «не досталось мошенникам». Липчанка согласилась, выручила 2,4 миллиона рублей и перевела всю сумму злоумышленникам. Обещанного возврата денег она так и не дождалась.По факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД России по Липецкой области.