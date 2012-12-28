Все новости
Умершей у аптеки женщине было 77 лет
Происшествия
Липчанин привел жену в больницу и сам чуть не умер от инфаркта
Общество
Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
Общество
В центральной части Липецка и районе Тракторного отключат холодную воду
Общество
«ВАЗ» стал металлоломом после столкновения с грузовиком
Происшествия
Дожди и прохлада задерживаются в Липецкой области
Погода в Липецке
51-летнего липчанина будут судить за ДТП, в котором серьёзно пострадали двое детей
Происшествия
Благоустройство Комсомольского пруда и водоотводного канала застопорилось
Общество
В горсовете предложили переделать ограждения мостов в центре Липецка
Общество
26-летний ельчанин создал нарколабораторию в Измалковском районе
Происшествия
28-летний грязинец угнал «семёрку», но она практически сразу заглохла
Происшествия
50-летнюю ельчанку обманули мошенники из «домофонной компании»
Происшествия
Энергоснабжение Сокола и нескольких улиц города восстановят в течении 2,5 часа
Общество
26-летний липчанин попался в Сочи с банкой марихуаны
Происшествия
«Крайслер» вылетел на встречную полосу улицы Московской после столкновения с «Митсубиси Паджеро»
Происшествия
«Три кота» обошлись в 50 000 рублей
Общество
Возле областного центра культуры установят памятник Вершинину
Общество
В районах Тракторного и Сокола отключат холодную воду
Общество
В Становлянском округе похоронили погибшего на СВО местного жителя
Общество
В Липецкой области дожди, грозы и до +25
Погода в Липецке
Происшествия
841
сегодня, 16:09
2

«Крайслер» вылетел на встречную полосу улицы Московской после столкновения с «Митсубиси Паджеро»

Оба автомобиля получили повреждения. Водители остались целы.

Утром 12 августа на улице Московской в Липецке столкнулись автомобили «Крайслер Себринг» и «Митсубиси Паджеро», после чего «Крайслер»  вылетел на полосу встречного движения.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, водитель «Крайслера» при перестроении не предоставил преимущество водителю «Митсубиси» в результате чего машины столкнулись.
ДТП
внедорожник
Комментарии (2)

Житель Липецка
15 минут назад
Верните отбойник !!!
Гоголь Н.В.
сегодня, 16:15
Паджерик крепкий орешек
