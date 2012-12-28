«Крайслер» вылетел на встречную полосу улицы Московской после столкновения с «Митсубиси Паджеро»

Оба автомобиля получили повреждения. Водители остались целы.



Утром 12 августа на улице Московской в Липецке столкнулись автомобили «Крайслер Себринг» и «Митсубиси Паджеро», после чего «Крайслер» вылетел на полосу встречного движения.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших.По предварительным данным, водитель «Крайслера» при перестроении не предоставил преимущество водителю «Митсубиси» в результате чего машины столкнулись.