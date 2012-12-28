Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
«Крайслер» вылетел на встречную полосу улицы Московской после столкновения с «Митсубиси Паджеро»
Оба автомобиля получили повреждения. Водители остались целы.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших.
По предварительным данным, водитель «Крайслера» при перестроении не предоставил преимущество водителю «Митсубиси» в результате чего машины столкнулись.
