Чемпиона мира по кикбоксингу нашли на окраине со смертельными травмами
Спорт
Недалеко от аптеки лежит труп
Происшествия
«Это треш какой-то!»
Общество
В Лебедянском районе ищут свидетелей гибели пешехода под колёсами «ВАЗа»
Происшествия
Липчанин разорвал договор на получение IT-профессии и отсудил деньги за обучение
Общество
Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
Общество
Частная врезка лопнула на улице 9 Января
Происшествия
В центральной части Липецка и районе Тракторного отключат холодную воду
Общество
«Липецкий триатлон 113»: «железные» результаты и арбузы каждому
Спорт
В Липецке ожидаются гроза, ливень и сильный ветер
Погода в Липецке
Липчанин привел жену в больницу и сам чуть не умер от инфаркта
Общество
В центральной части Липецка и районе Тракторного отключат холодную воду
Общество
«ВАЗ» стал металлоломом после столкновения с грузовиком
Происшествия
Сегодня в Липецке: молодёжный день, липчане не желают первоклассникам учителей-мужчин
Общество
Липецкая область заняла 22 место в рейтинге аварийности на дорогах
Общество
44-летняя липчанка отправила мошенникам 720 000 рублей
Происшествия
51-летнего липчанина будут судить за ДТП, в котором серьёзно пострадали двое детей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
Общество
Комбайн «Нива» сгорел в Лев-Толстовском районе
Происшествия
Умершей у аптеки женщине было 77 лет
Происшествия
Происшествия
764
сегодня, 09:36
3

51-летнего липчанина будут судить за ДТП, в котором серьёзно пострадали двое детей

А всего в больницы с тяжкими травмами попали три человека.  

В Липецке перед судом предстанет 51-летний водитель «Митсубиси», по вине которого три пассажира «Фольксвагена», в том числе двое маленьких детей, получили тяжелые травмы.

Речь идёт о ДТП, которое произошло 28 июля прошлого года около 11:30 в Липецке возле СНТ «Тракторостроитель-1». «Митсубиси» обвиняемого столкнулся с «Фольксвагеном» под управлением 32-летнего водителя. С места аварии были госпитализированы три пассажира «Фольксвагена», в том числе дети 2-х и 4-х лет. Все пострадавшие получили тяжкий вред здоровью. При этом дети передвигались в автомобиле без детских удерживающих устройств.

«Причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем «Митсубиси» при осуществлении поворота налево, что привело к столкновению с автомобилем «Фольксваген», завершавшему маневр обгона и имевшему преимущество в движении. Уходя от столкновения, водитель «Фольксвагена» допустил съезд на обочину, где столкнулся с автомобилем «ГАЗ-33021», который по инерции откатился вперед и допустил наезд на стоящий автомобиль «Шевроле», —сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

51-летнего водителя «Митсубиси» будут судить по части первой статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Ему грозит до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.



ДТП
1
0
2
0
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
1 минуту назад
Один поворачивает без поворотников. А другой обгоняет на перекрестке через сплошную, причем с детьми. И при всем при этом второй белый и пушистый? Чей-то сынок?
Ответить
Тыква,
47 минут назад
Мы передвигается по дорогам по общим для всех правилам дорожного движения, а не по понятиям отдельных граждан, по правилам виновен водитель праворульного грузовика
Ответить
Тыква
сегодня, 10:03
Тут обоих под суд надо. Один поворотниками пользоваться не умеет, другой летит, зная что дети по салону разлетятся кто куда
Ответить
