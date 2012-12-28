Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
Происшествия
764
сегодня, 09:36
3
51-летнего липчанина будут судить за ДТП, в котором серьёзно пострадали двое детей
А всего в больницы с тяжкими травмами попали три человека.
Речь идёт о ДТП, которое произошло 28 июля прошлого года около 11:30 в Липецке возле СНТ «Тракторостроитель-1». «Митсубиси» обвиняемого столкнулся с «Фольксвагеном» под управлением 32-летнего водителя. С места аварии были госпитализированы три пассажира «Фольксвагена», в том числе дети 2-х и 4-х лет. Все пострадавшие получили тяжкий вред здоровью. При этом дети передвигались в автомобиле без детских удерживающих устройств.
«Причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем «Митсубиси» при осуществлении поворота налево, что привело к столкновению с автомобилем «Фольксваген», завершавшему маневр обгона и имевшему преимущество в движении. Уходя от столкновения, водитель «Фольксвагена» допустил съезд на обочину, где столкнулся с автомобилем «ГАЗ-33021», который по инерции откатился вперед и допустил наезд на стоящий автомобиль «Шевроле», —сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
51-летнего водителя «Митсубиси» будут судить по части первой статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Ему грозит до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
1
0
2
0
0
Комментарии (3)