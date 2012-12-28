Все новости
Общество
355
сегодня, 14:51

На четырех улицах Липецка внепланово отключили холодную воду

Из-за необходимости ремонтных работ на сетях отключения холодной воды 10 августа затронули не только запланированные два дома на улице Папина – пришлось также ограничить подачу воды еще в три соседние дома, а также на трех улицах этого района, сообщили в «РВК-Липецк».

Так, без холодной воды остались дома №№ 6, 8, 9, 17, 17б по улице Папина, №№ 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б по улице Доватора, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, № 22 по проспекту Победы. 

Работы продлятся до необходимого завершения, Подвоз воды для питья будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

Комментарии

