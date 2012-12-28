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609
45 минут назад
1

Выточившего во дворе сюрикены умельца ждёт суд

Поделки на шлифовальной машине могут дорого обойтись.

Завтра Левобережный районный суд Липецка начнет рассматривать уголовное дело 21-летнего уроженца Самарской области, обвиняемого в незаконном изготовлении метательного оружия (по части четвертой статьи 223 УК РФ)

«По версии следствия, в феврале этого года подсудимый во дворе своего дома с помощью шлифовальной машины изготовил из плоских кусков железа три предмета, которые согласно выводам судебной экспертизы относятся к метательному бросковому оружию по типу сюрикенов», – сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Парню может грозить до двух лет лишения свободы со штрафом в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до шести месяцев.
оружие
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Комментарии (1)

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Сергей Б
22 минуты назад
А мы в школе такие делали ради удовольствия. После урока труда. Правда из жести. Но гордились.
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