Выходные в Липецке: узнаем, накопили ли десантники на арбуз и шанс «Металлурга» подобраться к лидеру
Тяжелобольному подростку медики отказывали в ведении препарата стоимостью 24 миллиона рублей на дому
Тяжелобольному подростку медики отказывали в ведении препарата стоимостью 24 миллиона рублей на дому
Общество
45
8 минут назад
«Размывая тротуар, бьет фонтан из-под земли»
Очередной прорыв воды происходит в центре Липецка.
— Утечка в районе улицы Плеханова будет обследована специалистами «РВК-Липецк». Если порыв произошел на сетях водоканала, он будет устранен. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов «РВК-Липецк» и региональных СМИ, — сообщили в пресс-службе «Росводоканал-Липецк».
0
0
0
0
0
Комментарии