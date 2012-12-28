Очередной прорыв воды происходит в центре Липецка.

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Как сообщают читатели GOROD48, в данный момент возле остановки общественного транспорта «Улица Пролетарская» на Плеханова «…размывая тротуар, бьет фонтан из-под земли. Вода вместе с песком течёт по проезжей части в сторону улицы Гагарина».— Утечка в районе улицы Плеханова будет обследована специалистами «РВК-Липецк». Если порыв произошел на сетях водоканала, он будет устранен. Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей с помощью официальных ресурсов «РВК-Липецк» и региональных СМИ, — сообщили в пресс-службе «Росводоканал-Липецк».