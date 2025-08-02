Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Еще одну тревожную ночь пережили жители Липецкой области
Происшествия
Липецкая вечЁрка: два сбитых БПЛА, ремонт аэропорта и гуляющие по улице коровы
Общество
Один БПЛА сбит в Липецкой области
Происшествия
C хамившим пассажирке водителем автобуса провели воспитательную беседу
Общество
На ЛКАД легковушка врезалась в металлическое ограждение
Происшествия
Липчане стали чаще жаловаться на блокировку банковских карт
Экономика
Собственник «Лофта» вновь пристроил вход в паб к конструкции горбатого моста
Общество
Работы по ремонту фасада здания аэропорта «Липецк» почти завершены
Общество
Выходные в Липецке: узнаем, накопили ли десантники на арбуз и шанс «Металлурга» подобраться к лидеру
Общество
Водитель потерял сознание и насмерть сбил женщину: дело дошло до суда
Происшествия
Читать все
Выходные в Липецке: узнаем, накопили ли десантники на арбуз и шанс «Металлурга» подобраться к лидеру
Общество
Еще одну тревожную ночь пережили жители Липецкой области
Происшествия
На нескольких улицах Липецка из-за аварийных работ отключат воду
Общество
Тяжелобольному подростку медики отказывали в ведении препарата стоимостью 24 миллиона рублей на дому
Общество
Липчанка лишилась 1,3 млн рублей, поверив телефонным мошенникам
Происшествия
Липчанка убила мужчину ударом ножа в шею
Происшествия
Один БПЛА сбит в Липецкой области
Происшествия
«Желтый уровень» воздушной опасности отменен
Общество
В Липецке отмечают 95-летие ВДВ
Общество
Экс-менеджеру сотовой компании грозит срок за мошенничество и кражу
Общество
Читать все
Общество
142
20 минут назад
1

В Липецке отмечают 95-летие ВДВ

Из-за ремонта площади Героев главный митинг по случаю Дня воздушно-десантных войск прошёл на Сырском Руднике.

В этом году впервые за много десятилетий главные торжества состоялись у памятника основателю ВДВ Василию Маргелову в Сырском Руднике.

Причиной стал ремонт мемориала на площади Героев, где традиционно проводились основные мероприятия. Впрочем, с момента установки памятника Маргелову десантники начинали празднование именно здесь, а затем перемещались на площадь Героев. Таким образом, ремонт не нарушил планов "крылатой пехоты". Единственное отличие — в этом году они не прошли привычной организованной колонной по улице Зегеля, Петровскому спуску до Нижнего парка.

Тем не менее, в парк "голубые береты" всё же прибыли — пусть и менее организованно, не строевым маршем, но сохранив традицию.

«Сегодня праздник тех, кто без раздумий шагает в самое пекло. Кто превращает невозможное в боевые победы. Чья отвага стала легендой, а преданность долгу – примером для поколений.  

С Днём ВДВ, крылатая пехота! Гордимся вашими мужеством, бесстрашием и честью. 


Особые слова – нашим землякам-десантникам. Вы — надёжный щит Отечества. Пусть ваши доблесть и несгибаемый характер всегда остаются эталоном мужества. 


Никто, кроме вас!» -  поздравил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Мэр Липецка Роман Ченцов также обратился к десантникам:

«В этом году легендарным «крылатым пехотинцам» исполняется 95 лет. И за это время они не раз доказали: братство, сила духа, стойкость, верность долгу и готовность идти до конца – вне времени и границ.

«Никто кроме нас» – этот девиз десантников знают все. И для них это не просто слова, а мощный жизненный принцип. Они всегда первыми там, где сложнее всего. И сегодня многие липецкие десантники с честью выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, отстаивая интересы нашей Родины.

Всем, кто носил и носит голубой берет, – здоровья, сил, надёжного плеча рядом и чистого неба над головой. Мы гордимся вами!»

photo_2025-08-02_13-09-17.jpg

photo_2025-08-02_13-09-20.jpg

photo_2025-08-02_13-09-21.jpg

photo_2025-08-02_13-09-21 (2).jpg

photo_2025-08-02_13-52-29.jpg

photo_2025-08-02_13-52-30 (2).jpg

photo_2025-08-02_13-52-30 (3).jpg

photo_2025-08-02_13-52-30 (4).jpg

photo_2025-08-02_13-52-30.jpg


Фото: https://t.me/igor_artamonov48  https://t.me/roman_chentsov
День ВДВ
0
0
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гостья
9 минут назад
С праздником, служивые. С днем ВДВ.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить