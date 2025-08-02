В Липецке отмечают 95-летие ВДВ

Из-за ремонта площади Героев главный митинг по случаю Дня воздушно-десантных войск прошёл на Сырском Руднике.

В этом году впервые за много десятилетий главные торжества состоялись у памятника основателю ВДВ Василию Маргелову в Сырском Руднике.Причиной стал ремонт мемориала на площади Героев, где традиционно проводились основные мероприятия. Впрочем, с момента установки памятника Маргелову десантники начинали празднование именно здесь, а затем перемещались на площадь Героев. Таким образом, ремонт не нарушил планов "крылатой пехоты". Единственное отличие — в этом году они не прошли привычной организованной колонной по улице Зегеля, Петровскому спуску до Нижнего парка.Тем не менее, в парк "голубые береты" всё же прибыли — пусть и менее организованно, не строевым маршем, но сохранив традицию.«Сегодня праздник тех, кто без раздумий шагает в самое пекло. Кто превращает невозможное в боевые победы. Чья отвага стала легендой, а преданность долгу – примером для поколений.С Днём ВДВ, крылатая пехота! Гордимся вашими мужеством, бесстрашием и честью.Особые слова – нашим землякам-десантникам. Вы — надёжный щит Отечества. Пусть ваши доблесть и несгибаемый характер всегда остаются эталоном мужества.Никто, кроме вас!» - поздравил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.Мэр Липецка Роман Ченцов также обратился к десантникам:«В этом году легендарным «крылатым пехотинцам» исполняется 95 лет. И за это время они не раз доказали: братство, сила духа, стойкость, верность долгу и готовность идти до конца – вне времени и границ.«Никто кроме нас» – этот девиз десантников знают все. И для них это не просто слова, а мощный жизненный принцип. Они всегда первыми там, где сложнее всего. И сегодня многие липецкие десантники с честью выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, отстаивая интересы нашей Родины.Всем, кто носил и носит голубой берет, – здоровья, сил, надёжного плеча рядом и чистого неба над головой. Мы гордимся вами!»