Липчанину ужесточили наказание за разбойное нападение на пенсионерку в Брянской области

Брянский областной суд ужесточил приговор 57-летнему мужчине, ограбившему пенсионерку, увеличив срок с 3 до 5 лет лишения свободы.

30 мая этого года Погарский районный суд Брянской области признал липчанина виновным по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).Суд установил, что в ночь на 7 марта 2025 года в селе Карбовка мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на хозяйку дома, где временно проживал. Применив насилие, он похитил 62 тысячи рублей и золотые украшения на сумму свыше 150 тысяч рублей, после чего уехал в Липецк на такси, где был задержан полицией.Первоначально суд назначил осужденному 3 года колонии общего режима, однако прокурор и потерпевшая обжаловали приговор, указав на чрезмерную мягкость наказания. Судебная коллегия Брянского областного суда согласилась с этими доводами, учтя состояние опьянения подсудимого и его личность, и увеличила срок до 5 лет лишения свободы.