Липчанка выиграла первенство Европы на стрельбище, где проходила парижская Олимпиада

Успех под нейтральным флагом, но в очень «намоленном месте».

Подготовил спортсменку тренер областной Спортивной школы олимпийского резерва по стрелковым видам спорта Дмитрий Бондарь.











Липчанка Варвара Зайцева выиграла первенство Европы по стендовой стрельбе среди юниоров и юниорок до 22 лет во Франции.Соревнования проходят в городке Шатору в Национальном центре спортивной стрельбы, год назад принимавшем старты XXXIII летних Олимпийских Игр. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.В финале упражнения ««Скит, соло» Зайцева оказалась сильнее польки Виктории Анны Влодарчик, счет — 6:4.Это уже вторая награда нашей землячки во Франции. Ранее она взяла «серебро» в упражнении «скит С-125».