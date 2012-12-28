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39 минут назад
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Липчанка выиграла первенство Европы на стрельбище, где проходила парижская Олимпиада

Успех под нейтральным флагом, но в очень «намоленном месте».

Липчанка Варвара Зайцева выиграла первенство Европы по стендовой стрельбе среди юниоров и юниорок до 22 лет во Франции.

Соревнования проходят в городке Шатору в Национальном центре спортивной стрельбы, год назад принимавшем старты XXXIII летних Олимпийских Игр. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

В финале упражнения ««Скит, соло» Зайцева оказалась сильнее польки Виктории Анны Влодарчик, счет — 6:4.

Это уже вторая награда нашей землячки во Франции. Ранее она взяла «серебро» в упражнении «скит С-125».

Подготовил спортсменку тренер областной Спортивной школы олимпийского резерва по стрелковым видам спорта Дмитрий Бондарь.



Стендовая стрельба
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Комментарии (1)

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Данил
3 минуты назад
С победой, молодец!
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