46-летняя липчанка продлила договор с сотовым оператором на 265 000 рублей

А 25-летний мужчина лишился 269 000 рублей при покупке видеокарты.

21 марта в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 46-летняя жительница Липецкого округа. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мошенники обманули женщину по схеме «продление договора на оказание услуг связи»: она сообщила звонившему конфиденциальные данные, а потом перевела на «безопасный счёт» 265 000 рублей.22 марта в полицию пришёл 25-летний мужчина, который заплатил за видеокарту для ноутбука 269 000 рублей и с января ждал оплаченный товар. Но потом понял, что продавец его обманул.В Усмани 21-летний парень перешёл по ссылке в районной группе в Telegram и на него оформили кредитную карту с лимитом в15 000 рублей. А 27-летний мужчина перешел по ссылке и лишился 96 000 рублей.