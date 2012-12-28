Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области

Остаются на паузе больше месяца только цены на бензин премиальной марки.

Цены на бензин в Липецкой области на прошлой неделе выросли на 0,3% - как и неделей ранее. Подорожали три из четырех наблюдаемых видов топлива, кроме бензина премиальной марки, стоимость которого остается неизменной более месяца. Липецкстат представил очередные данные в еженедельном мониторинге цен на бензин и дизтопливо за период с 22 по 28 июля.Цена на бензин в целом за последнюю неделю выросла на 0,3% и составила 60,81 рубля за литр против 60,63 рубля неделей ранее. Так, на 0,3% подорожали марки бензина АИ-92 и АИ-95 – до 57,49 рубля и 62,65 рубля соответственно: на 21июля их стоимость составляла 57,32 рубля и 62,44 рубля. Дизельное топливо прибавило в цене 0,1%, с 67,55 рубля до 67,58 рубля за литр. Стоимость бензина марки АИ-98 осталась прежней - 86,57 рубля.